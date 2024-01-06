Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение США: главное к утру 6 января

Рамзан Кадыров заявил, что предложение по обмену пленными ВСУ было провокацией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал свое предложение по обмену украинских военнопленных на снятие санкций США с его семьи «толстым троллингом». Также в ночь с 5 на 6 января стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин оказался в больнице с осложнениями, а в авиакатастрофе погиб звезда Голливуда Кристиан Оливер. Редакция URA.RU приводит главные новости к утру 6 января.
- Кадыров объяснил, что его предложение, связанное с обменом украинских военнопленных на снятие санкций с его семьи, было провокацией для правительства США. Соответствующее сообщение появилось в соцсети;
- Глава Чечни рассказал, что встретился в Грозном с американским экс-разведчиком США Скоттом Риттером. Темами для обсуждения стали политика Америки и обстановка в мире;
- ВС РФ активизировали штурм под Авдеевкой. Об этом рассказали военкоры «Русской Весны»;
- На купянском направлении с первого выстрела гаубицы Д-30 был уничтожен командный пункт ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России;
- В Белгороде вновь прозвучал сигнал ракетной опасности. Горожан попросили покинуть открытые участки улиц;
- Гражданам Украины необходимо успокоиться и не впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за сокращения военной поддержки ВСУ. С таким заявлением выступил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба;
- Землетрясение в Японии, которое случилось 1 января в Японии, повредило энергооборудование на атомной электростанции «Сика». Об этом сообщает всемирная служба японской общественной медиаорганизации;
- Количество респираторных заболеваний в мире из-за COVID-19 увеличивается. Снова возникает необходимость регулярно сдавать анализы, продолжать использовать маски и проходить вакцинацию, считают специалисты ВОЗ;
- В Подольске тепло возвращается в дома пострадавших из-за аварии на котельной. Власти пообещали, что ресурс будет подан всем гражданам в течение суток;
- Голливудский киноактер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя своими дочками. Борт частного самолет потерпел крушение на Карибах;
- Глава Пентагона Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Информацией поделился пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер;
- Американская газета Politico представила список с самыми неожиданными событиями на 2024 год. В него попали обнаружение инопланетян, срыв выборов в США, цифровой апокалипсис и переворот в РФ;
- В России при выделения соцпособий берут в расчет материальное положение семьи, а также величину банковских вкладов. Если размер вложения превысит 10 региональных прожиточных минимумов, то в выплате пособий могут отказать, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
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