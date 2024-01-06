Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение США: главное к утру 6 января

Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение США обменять бойцов ВСУ
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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан,  stock
Рамзан Кадыров заявил, что предложение по обмену пленными ВСУ было провокацией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал свое предложение по обмену украинских военнопленных на снятие санкций США с его семьи «толстым троллингом». Также в ночь с 5 на 6 января стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин оказался в больнице с осложнениями, а в авиакатастрофе погиб звезда Голливуда Кристиан Оливер. Редакция URA.RU приводит главные новости к утру 6 января.

  • Кадыров объяснил, что его предложение, связанное с обменом украинских военнопленных на снятие санкций с его семьи, было провокацией для правительства США. Соответствующее сообщение появилось в соцсети;
  • Глава Чечни рассказал, что встретился в Грозном с американским экс-разведчиком США Скоттом Риттером. Темами для обсуждения стали политика Америки и обстановка в мире;
  • ВС РФ активизировали штурм под Авдеевкой. Об этом рассказали военкоры «Русской Весны»;
  • На купянском направлении с первого выстрела гаубицы Д-30 был уничтожен командный пункт ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России;
  • В Белгороде вновь прозвучал сигнал ракетной опасности. Горожан попросили покинуть открытые участки улиц;
  • Гражданам Украины необходимо успокоиться и не впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за сокращения военной поддержки ВСУ. С таким заявлением выступил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба;
  • Землетрясение в Японии, которое случилось 1 января в Японии, повредило энергооборудование на атомной электростанции «Сика». Об этом сообщает всемирная служба японской общественной медиаорганизации;
  • Количество респираторных заболеваний в мире из-за COVID-19 увеличивается. Снова возникает необходимость регулярно сдавать анализы, продолжать использовать маски и проходить вакцинацию, считают специалисты ВОЗ;
  • В Подольске тепло возвращается в дома пострадавших из-за аварии на котельной. Власти пообещали, что ресурс будет подан всем гражданам в течение суток;
  • Голливудский киноактер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя своими дочками. Борт частного самолет потерпел крушение на Карибах;
  • Глава Пентагона Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Информацией поделился пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер;
  • Американская газета Politico представила список с самыми неожиданными событиями на 2024 год. В него попали обнаружение инопланетян, срыв выборов в США, цифровой апокалипсис и переворот в РФ;
  • В России при выделения соцпособий берут в расчет материальное положение семьи, а также величину банковских вкладов. Если размер вложения превысит 10 региональных прожиточных минимумов, то в выплате пособий могут отказать, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал свое предложение по обмену украинских военнопленных на снятие санкций США с его семьи «толстым троллингом». Также в ночь с 5 на 6 января стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин оказался в больнице с осложнениями, а в авиакатастрофе погиб звезда Голливуда Кристиан Оливер. Редакция URA.RU приводит главные новости к утру 6 января.
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