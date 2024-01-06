Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение США: главное к утру 6 января

Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение США обменять бойцов ВСУ

06 января 2024 в 07:02 Размер текста - 17 +

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал свое предложение по обмену украинских военнопленных на снятие санкций США с его семьи «толстым троллингом». Также в ночь с 5 на 6 января стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин оказался в больнице с осложнениями, а в авиакатастрофе погиб звезда Голливуда Кристиан Оливер. Редакция URA.RU приводит главные новости к утру 6 января.