В США признали преимущество российских танков над аналогами из НАТО

MWM: модернизированный танк Т-80 превосходит танки НАТО в зоне СВО

06 января 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Улучшенные танки Т-80 превосходят технику НАТО, пишет MWM Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские модернизированные танки Т-80БВМ показали свое превосходство над немецкими Leopard в зоне спецоперации на Украине. Об этом написали в американском журнале Military Watch Magazine. «Газотурбинный двигатель Т-80 <…> обеспечивает серьезное преимущество в проходимости как перед другими классами российских танков, так и перед всеми западными танками [включая Leopard]», — говорится в материале . В статье отметили, что из техники НАТО похожий двигатель имеет M1 Abrams, однако у американского танка энергосоотношения по весу куда хуже, чем у Т-80. Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что техника НАТО часто стоит на фронте без дела, так как не справляется с некоторыми задачами из-за погодных условий, напоминает Pravda.Ru. Кроме того, недавно зарубежные СМИ писали, что российские войска уничтожили лучшие образцы военной техники, предоставленные ВСУ странами Североатлантического альянса, передает телеканал 360.

Российские модернизированные танки Т-80БВМ показали свое превосходство над немецкими Leopard в зоне спецоперации на Украине. Об этом написали в американском журнале Military Watch Magazine. «Газотурбинный двигатель Т-80 <…> обеспечивает серьезное преимущество в проходимости как перед другими классами российских танков, так и перед всеми западными танками [включая Leopard]», — говорится в материале. В статье отметили, что из техники НАТО похожий двигатель имеет M1 Abrams, однако у американского танка энергосоотношения по весу куда хуже, чем у Т-80. Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что техника НАТО часто стоит на фронте без дела, так как не справляется с некоторыми задачами из-за погодных условий, напоминает Pravda.Ru. Кроме того, недавно зарубежные СМИ писали, что российские войска уничтожили лучшие образцы военной техники, предоставленные ВСУ странами Североатлантического альянса, передает телеканал 360.