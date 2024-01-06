В США признали преимущество российских танков над аналогами из НАТО

MWM: модернизированный танк Т-80 превосходит танки НАТО в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, бтр, техника, вооружение, склад
Улучшенные танки Т-80 превосходят технику НАТО, пишет MWM Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские модернизированные танки Т-80БВМ показали свое превосходство над немецкими Leopard в зоне спецоперации на Украине. Об этом написали в американском журнале Military Watch Magazine.

«Газотурбинный двигатель Т-80 <…> обеспечивает серьезное преимущество в проходимости как перед другими классами российских танков, так и перед всеми западными танками [включая Leopard]», — говорится в материале. В статье отметили, что из техники НАТО похожий двигатель имеет M1 Abrams, однако у американского танка энергосоотношения по весу куда хуже, чем у Т-80.

Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что техника НАТО часто стоит на фронте без дела, так как не справляется с некоторыми задачами из-за погодных условий, напоминает Pravda.Ru. Кроме того, недавно зарубежные СМИ писали, что российские войска уничтожили лучшие образцы военной техники, предоставленные ВСУ странами Североатлантического альянса, передает телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские модернизированные танки Т-80БВМ показали свое превосходство над немецкими Leopard в зоне спецоперации на Украине. Об этом написали в американском журнале Military Watch Magazine. «Газотурбинный двигатель Т-80 <…> обеспечивает серьезное преимущество в проходимости как перед другими классами российских танков, так и перед всеми западными танками [включая Leopard]», — говорится в материале. В статье отметили, что из техники НАТО похожий двигатель имеет M1 Abrams, однако у американского танка энергосоотношения по весу куда хуже, чем у Т-80. Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что техника НАТО часто стоит на фронте без дела, так как не справляется с некоторыми задачами из-за погодных условий, напоминает Pravda.Ru. Кроме того, недавно зарубежные СМИ писали, что российские войска уничтожили лучшие образцы военной техники, предоставленные ВСУ странами Североатлантического альянса, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...