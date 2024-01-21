Пенсионерам объяснили, за что не нужно платить в 2024 году

Юрист Виноградов: пенсионерам не придется уплачивать имущественный налог

22 января 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Пенсионерам не нужно платить налоги за объект из нескольких категорий недвижимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога, но только на один объект из нескольких категорий недвижимости. Об этом и других льготах рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж — платить не придется», — передает издание «Прайм» слова Виноградова. При наличии двух квартир за одну все такие придется платить, но за какую именно решает собственник. Если не определить объект на льготу, то федеральная налоговая служба (ФНС) займется этим вопросом самостоятельно. Кроме того, платить не нужно за земельные участки в размере до шести соток (в определенных регионах площадь составляет еще больше). Также пенсионерам доступна льгота по уплате НДФЛ и судебной госпошлины. «Выплаты по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца не облагается налогом на доходы», — подытожил эксперт. Минтруд РФ выступил с предложением исключить из перечня работающих граждан самозанятых пенсионеров. Это позволит индексировать пенсии самозанятых наравне с неработающими пенсионерами, пишет RT.

Пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога, но только на один объект из нескольких категорий недвижимости. Об этом и других льготах рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «Если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж — платить не придется», — передает издание «Прайм» слова Виноградова. При наличии двух квартир за одну все такие придется платить, но за какую именно решает собственник. Если не определить объект на льготу, то федеральная налоговая служба (ФНС) займется этим вопросом самостоятельно. Кроме того, платить не нужно за земельные участки в размере до шести соток (в определенных регионах площадь составляет еще больше). Также пенсионерам доступна льгота по уплате НДФЛ и судебной госпошлины. «Выплаты по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца не облагается налогом на доходы», — подытожил эксперт. Минтруд РФ выступил с предложением исключить из перечня работающих граждан самозанятых пенсионеров. Это позволит индексировать пенсии самозанятых наравне с неработающими пенсионерами, пишет RT.