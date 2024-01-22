ВСУ обстреляли Белгородскую область дважды за час

Белгородская область дважды за час попала под обстрел Вооруженных сил Украины. Об атаках на село Дроновка и Красное сообщил губернатор Вячеслав Гадков.
«Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Спустя 16 минут он же сообщил об атаке ВСУ на поселок Красное Шебекинского городского округа. По информации главы региона, пострадавших в результате обстрелов нет.
В результате первого обстрела были повреждены частные домовладения, в результате второго — линия электропередачи. Так, под отключение попадают абоненты населенных пунктов: Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка.
Белгородская область дважды за час попала под обстрел Вооруженных сил Украины. Об атаках на село Дроновка и Красное сообщил губернатор Вячеслав Гадков. «Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Спустя 16 минут он же сообщил об атаке ВСУ на поселок Красное Шебекинского городского округа. По информации главы региона, пострадавших в результате обстрелов нет. В результате первого обстрела были повреждены частные домовладения, в результате второго — линия электропередачи. Так, под отключение попадают абоненты населенных пунктов: Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка.