ВСУ обстреляли Белгородскую область дважды за час

22 января 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Дроновку и Красное в Белгородской области Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белгородская область дважды за час попала под обстрел Вооруженных сил Украины. Об атаках на село Дроновка и Красное сообщил губернатор Вячеслав Гадков. «Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа», — написал Гладков в своем telegram-канале . Спустя 16 минут он же сообщил об атаке ВСУ на поселок Красное Шебекинского городского округа. По информации главы региона, пострадавших в результате обстрелов нет. В результате первого обстрела были повреждены частные домовладения, в результате второго — линия электропередачи. Так, под отключение попадают абоненты населенных пунктов: Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка.

Белгородская область дважды за час попала под обстрел Вооруженных сил Украины. Об атаках на село Дроновка и Красное сообщил губернатор Вячеслав Гадков. «Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Спустя 16 минут он же сообщил об атаке ВСУ на поселок Красное Шебекинского городского округа. По информации главы региона, пострадавших в результате обстрелов нет. В результате первого обстрела были повреждены частные домовладения, в результате второго — линия электропередачи. Так, под отключение попадают абоненты населенных пунктов: Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка.