ВСУ обстреляли Белгородскую область дважды за час

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Девочка в Донбассе, осколки снаряда
ВСУ обстреляли Дроновку и Красное в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Белгородская область дважды за час попала под обстрел Вооруженных сил Украины. Об атаках на село Дроновка и Красное сообщил губернатор Вячеслав Гадков.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Спустя 16 минут он же сообщил об атаке ВСУ на поселок Красное Шебекинского городского округа. По информации главы региона, пострадавших в результате обстрелов нет.

В результате первого обстрела были повреждены частные домовладения, в результате второго — линия электропередачи. Так, под отключение попадают абоненты населенных пунктов: Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка.

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Белгородская область дважды за час попала под обстрел Вооруженных сил Украины. Об атаках на село Дроновка и Красное сообщил губернатор Вячеслав Гадков. «Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа», — написал Гладков в своем telegram-канале. Спустя 16 минут он же сообщил об атаке ВСУ на поселок Красное Шебекинского городского округа. По информации главы региона, пострадавших в результате обстрелов нет. В результате первого обстрела были повреждены частные домовладения, в результате второго — линия электропередачи. Так, под отключение попадают абоненты населенных пунктов: Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично Вознесеновка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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