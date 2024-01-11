Зеленский высказался о пользе от замороженных российских активов

Зеленский заявил, что не ощутил пользы от замороженных российских активов

12 января 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

Зеленский обвинил ЕС в том, что Украине не дают тратить деньги РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет результата от использования замороженных российских активов в пользу Киева. В этом он обвинил отсутствие законодательных решений на уровне Европейского Союза. «Ощутимого результата от использования замороженных активов РФ у Украины еще не было. Украинские власти будут заинтересованы в доходе от 15 до 18 миллиардов евро», — заявил Владимир Зеленский в эфире трансляции на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Глава Украины отметил, что «первый ощутимый шаг» в 1,7 миллиарда евро увидел от Бельгии, которая пообещала Киеву получит «налог» в виде дохода от реинвестирования замороженных активов РФ. Он добавил, что Киев хочет получить все 250-300 российских миллиардов, которые хранятся на замороженных счетах ЕС. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Европа сильно пострадает от решения передать замороженные активы РФ Украине. Он добавил, что США поддерживают решение по изъятию российских активов, пишет НСН.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет результата от использования замороженных российских активов в пользу Киева. В этом он обвинил отсутствие законодательных решений на уровне Европейского Союза. «Ощутимого результата от использования замороженных активов РФ у Украины еще не было. Украинские власти будут заинтересованы в доходе от 15 до 18 миллиардов евро», — заявил Владимир Зеленский в эфире трансляции на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Глава Украины отметил, что «первый ощутимый шаг» в 1,7 миллиарда евро увидел от Бельгии, которая пообещала Киеву получит «налог» в виде дохода от реинвестирования замороженных активов РФ. Он добавил, что Киев хочет получить все 250-300 российских миллиардов, которые хранятся на замороженных счетах ЕС. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Европа сильно пострадает от решения передать замороженные активы РФ Украине. Он добавил, что США поддерживают решение по изъятию российских активов, пишет НСН.