Стало известно, какие банки выплатили больше всего кэшбэка в 2023 году

«Тинькофф» выплатил клиентам 83 млрд рублей кэшбэка в 2023 году

12 февраля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Клиенты Сбербанка списали на покупки почти 140 миллиардов бонусов по программе «Сберспасибо» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупные российские банки раскрыли сумму выплаченного в прошлом году кэшбэка в рублевом эквиваленте. С учетом того, что некоторые платят бонусами, граждане получили около 200 миллиардов рублей, при этом больше всего кэшбэка выплатил «Тинькофф банк». «Больше всего клиентам вернул «Тинькофф» — за прошлый год банк начислил 83 миллиарда рублей кэшбэка, из них 1 миллиард рублей — за покупки через собственный способ оплаты Tinkoff Pay. Об этом написала газета «Ведомости». Клиенты Сбербанка списали на покупки почти 140 миллиардов бонусов по программе «Сберспасибо» (в пересчет на рубли это 70—112 миллиард рублей), клиенты ВТБ получили 24,3 миллиарда начислений в бонусах и рублях, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.

Крупные российские банки раскрыли сумму выплаченного в прошлом году кэшбэка в рублевом эквиваленте. С учетом того, что некоторые платят бонусами, граждане получили около 200 миллиардов рублей, при этом больше всего кэшбэка выплатил «Тинькофф банк». «Больше всего клиентам вернул «Тинькофф» — за прошлый год банк начислил 83 миллиарда рублей кэшбэка, из них 1 миллиард рублей — за покупки через собственный способ оплаты Tinkoff Pay. Об этом написала газета «Ведомости». Клиенты Сбербанка списали на покупки почти 140 миллиардов бонусов по программе «Сберспасибо» (в пересчет на рубли это 70—112 миллиард рублей), клиенты ВТБ получили 24,3 миллиарда начислений в бонусах и рублях, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.