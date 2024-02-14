Песков сообщил о крупной трансформации СВО

Песков: СВО приобрела форму борьбы против Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что СВО стала войной против Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Специальная военная операция начиналась против Украины, а теперь стала войной против коллективного Запада. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«СВО начиналась против Украины, а со временем приобрела форму войны против коллективного Запада», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Задачами спецоперации президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года обозначил денацификацию и демилитаризацию Украины. Позже Кремль сообщал, что Россия вступила в конфликт против Запада.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специальная военная операция начиналась против Украины, а теперь стала войной против коллективного Запада. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «СВО начиналась против Украины, а со временем приобрела форму войны против коллективного Запада», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Задачами спецоперации президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года обозначил денацификацию и демилитаризацию Украины. Позже Кремль сообщал, что Россия вступила в конфликт против Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...