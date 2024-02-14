Песков сообщил о крупной трансформации СВО

Дмитрий Песков сообщил, что СВО стала войной против Запада
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Специальная военная операция начиналась против Украины, а теперь стала войной против коллективного Запада. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«СВО начиналась против Украины, а со временем приобрела форму войны против коллективного Запада», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Задачами спецоперации президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года обозначил денацификацию и демилитаризацию Украины. Позже Кремль сообщал, что Россия вступила в конфликт против Запада.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.