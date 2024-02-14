Политика Песков сообщил о крупной трансформации СВО Песков: СВО приобрела форму борьбы против Запада 14 февраля 2024 в 21:56 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков сообщил, что СВО стала войной против Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция начиналась против Украины, а теперь стала войной против коллективного Запада. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «СВО начиналась против Украины, а со временем приобрела форму войны против коллективного Запада», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Задачами спецоперации президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года обозначил денацификацию и демилитаризацию Украины. Позже Кремль сообщал, что Россия вступила в конфликт против Запада. Специальная военная операция начиналась против Украины, а теперь стала войной против коллективного Запада. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «СВО начиналась против Украины, а со временем приобрела форму войны против коллективного Запада», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Задачами спецоперации президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года обозначил денацификацию и демилитаризацию Украины. Позже Кремль сообщал, что Россия вступила в конфликт против Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям