В МЧС рассказали о подвиге пожарных во время теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» пожарные выносили всех пострадавших на руках

26 марта 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Пожарные выносили из помещений «Крокуса» всех пострадавших на руках Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В МСЧ по Северо-Западному округу Москвы рассказали о подвиге пожарных во время теракта в «Крокус Сити Холле». Они выносили всех пострадавших на руках, несли к скорой помощи, где уже определяли состояние человека, сообщает ТАСС. «Пожарные выносили из „Крокус сити холла“ пострадавших от теракта на руках», — цитирует ТАСС слова заместителя начальника службы пожаротушения управления МЧС по Северо-Западному округу Москвы Василия Терешина. В помещениях «Крокуса» было очень много раненых. «Шло много людей, кто-то сам, кто-то лежал в крови. Пожарные выносили на руках всех, несли к скорой, которая уже определяла состояние человека», — рассказал Терешин. Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что состояние девяти пострадавших в результате теракта, произошедшего в «Крокус сити холле», включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. Семьям погибших при теракте в «Крокусе» собрали один млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В МСЧ по Северо-Западному округу Москвы рассказали о подвиге пожарных во время теракта в «Крокус Сити Холле». Они выносили всех пострадавших на руках, несли к скорой помощи, где уже определяли состояние человека, сообщает ТАСС. «Пожарные выносили из „Крокус сити холла“ пострадавших от теракта на руках», — цитирует ТАСС слова заместителя начальника службы пожаротушения управления МЧС по Северо-Западному округу Москвы Василия Терешина. В помещениях «Крокуса» было очень много раненых. «Шло много людей, кто-то сам, кто-то лежал в крови. Пожарные выносили на руках всех, несли к скорой, которая уже определяла состояние человека», — рассказал Терешин. Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что состояние девяти пострадавших в результате теракта, произошедшего в «Крокус сити холле», включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. Семьям погибших при теракте в «Крокусе» собрали один млрд рублей.