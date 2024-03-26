В МЧС рассказали о подвиге пожарных во время теракта в «Крокусе»

В МСЧ по Северо-Западному округу Москвы рассказали о подвиге пожарных во время теракта в «Крокус Сити Холле». Они выносили всех пострадавших на руках, несли к скорой помощи, где уже определяли состояние человека, сообщает ТАСС.
«Пожарные выносили из „Крокус сити холла“ пострадавших от теракта на руках», — цитирует ТАСС слова заместителя начальника службы пожаротушения управления МЧС по Северо-Западному округу Москвы Василия Терешина. В помещениях «Крокуса» было очень много раненых.
«Шло много людей, кто-то сам, кто-то лежал в крови. Пожарные выносили на руках всех, несли к скорой, которая уже определяла состояние человека», — рассказал Терешин.
Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что состояние девяти пострадавших в результате теракта, произошедшего в «Крокус сити холле», включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. Семьям погибших при теракте в «Крокусе» собрали один млрд рублей.
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