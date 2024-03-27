Российских альпинистов лишили медали из-за жалобы Испании

В результате жалобы со стороны Испании российские альпинисты были лишены бронзовых медалей чемпионата мира. Об этом рассказала участница соревнований Анастасия Рубцова.
«Российских альпинистов лишили бронзы чемпионата мира после жалобы Испании», — передает слова Рубцовой ТАСС. Она добавила, что в ходе лишения сослались на рекомендацию МОК о запрете участия россиян в командных видах спорта.
Рубцова считает такое решение несправедливым, учитывая тот факт, что им уже была присуждена награда. Спортивным властям пришлось признать скайраннинг командным видом спорта, чтобы лишить российскую сборную бронзовой медали, заключила спортсменка.
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