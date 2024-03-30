Стало известно состояние детей, которых сбили покидавшие «Крокус» террористы

Дети, пострадавшие в ДТП во время теракта у «Крокус Сити Холл», выздоравливают. Об этом сообщил их отец на мероприятии, посвященном памяти жертв.
«Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь. Он уже переведен из реанимации к своей сестре в палату», — поделился отец детей. Его слова передает ТАСС.
По словам отца, семья ощущает огромную поддержку со стороны соотечественников со всех уголков страны. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что во время теракта возле «Крокус Сити Холла» террористы наехали на семью с детьми, в результате чего малыши получили серьезные травмы.
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