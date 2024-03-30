Стало известно состояние детей, которых сбили покидавшие «Крокус» террористы

Дети, которых сбили покидавшие «Крокус» террористы, идут на поправку

30 марта 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Пятилетний ребенок переведен в палату к сестре, заявил отец детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Дети, пострадавшие в ДТП во время теракта у «Крокус Сити Холл», выздоравливают. Об этом сообщил их отец на мероприятии, посвященном памяти жертв. «Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь. Он уже переведен из реанимации к своей сестре в палату», — поделился отец детей. Его слова передает ТАСС. По словам отца, семья ощущает огромную поддержку со стороны соотечественников со всех уголков страны. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что во время теракта возле «Крокус Сити Холла» террористы наехали на семью с детьми, в результате чего малыши получили серьезные травмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети, пострадавшие в ДТП во время теракта у «Крокус Сити Холл», выздоравливают. Об этом сообщил их отец на мероприятии, посвященном памяти жертв. «Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь. Он уже переведен из реанимации к своей сестре в палату», — поделился отец детей. Его слова передает ТАСС. По словам отца, семья ощущает огромную поддержку со стороны соотечественников со всех уголков страны. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что во время теракта возле «Крокус Сити Холла» террористы наехали на семью с детьми, в результате чего малыши получили серьезные травмы.