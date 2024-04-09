Путин обсудил с президентом Казахстана проблему с паводками

09 апреля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Путин (на фото) и Токаев отметили сотрудничество своих ведомств в решении проблем с паводками Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили ситуацию с паводками на некоторых территориях России и Казахстана и отметили сотрудничество ведомств в этом деле. Соответствующий текст разговора опубликован на сайте Кремля. «Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации», — передает Кремль информацию из разговора глав стран. Также отмечена выработка и реализация скоординированных мер реагирования. Путин и Токаев затронули некоторые аспекты региональной и международной проблематики. В том числе в контексте председательства России в СНГ, а Казахстана — в ОДКБ. Был подтвержден совместный настрой на продолжение всестороннего укрепления российско-казахстанских отношений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили ситуацию с паводками на некоторых территориях России и Казахстана и отметили сотрудничество ведомств в этом деле. Соответствующий текст разговора опубликован на сайте Кремля. «Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации», — передает Кремль информацию из разговора глав стран. Также отмечена выработка и реализация скоординированных мер реагирования. Путин и Токаев затронули некоторые аспекты региональной и международной проблематики. В том числе в контексте председательства России в СНГ, а Казахстана — в ОДКБ. Был подтвержден совместный настрой на продолжение всестороннего укрепления российско-казахстанских отношений.