Путин обсудил с президентом Казахстана проблему с паводками

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Путин (на фото) и Токаев отметили сотрудничество своих ведомств в решении проблем с паводками Фото:
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили ситуацию с паводками на некоторых территориях России и Казахстана и отметили сотрудничество ведомств в этом деле. Соответствующий текст разговора опубликован на сайте Кремля.

«Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации», — передает Кремль информацию из разговора глав стран. Также отмечена выработка и реализация скоординированных мер реагирования.

Путин и Токаев затронули некоторые аспекты региональной и международной проблематики. В том числе в контексте председательства России в СНГ, а Казахстана — в ОДКБ. Был подтвержден совместный настрой на продолжение всестороннего укрепления российско-казахстанских отношений.

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили ситуацию с паводками на некоторых территориях России и Казахстана и отметили сотрудничество ведомств в этом деле. Соответствующий текст разговора опубликован на сайте Кремля. «Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации», — передает Кремль информацию из разговора глав стран. Также отмечена выработка и реализация скоординированных мер реагирования. Путин и Токаев затронули некоторые аспекты региональной и международной проблематики. В том числе в контексте председательства России в СНГ, а Казахстана — в ОДКБ. Был подтвержден совместный настрой на продолжение всестороннего укрепления российско-казахстанских отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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