Какие риски присутствуют для обучающихся при подготовке к экзаменам

Стресс и паника во время подготовки к экзамену могут негативно сказаться на запоминании информации у школьников и студентов. Об этом сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.
«Самое важное — перед экзаменами нельзя паниковать<…> Если мозг воспринимает информацию в состоянии стресса, она не сохраняется надолго», — заявила Малиновская интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она считает, что материал, так или иначе, усваивается во время учебы.
По словам врача-реабилитолога, стоит отказаться от кофе и энергетических напитков при заучивании материала. Она отметила, что прилив сил от напитков ощущается не так долго, а после появляется усталость и снижается умственная активность.
Чтобы качественно подготовиться к сдаче экзаменов стоит пролистывать учебники. Это нужно для того, чтобы освежить в памяти материал. Также важно придерживаться комфортного распорядка дня. Рекомендуется высыпаться, делать зарядку, хорошо питаться и не забывать проводить время на свежем воздухе.
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