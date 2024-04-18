Какие риски присутствуют для обучающихся при подготовке к экзаменам

Врач Малиновская: стресс при подготовке к экзаменам — риск для обучающихся
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа
Стресс негативно сказывается на запоминании материалов, заявила Малиновская Фото:

Стресс и паника во время подготовки к экзамену могут негативно сказаться на запоминании информации у школьников и студентов. Об этом сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

«Самое важное — перед экзаменами нельзя паниковать<…> Если мозг воспринимает информацию в состоянии стресса, она не сохраняется надолго», — заявила Малиновская интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она считает, что материал, так или иначе, усваивается во время учебы.

По словам врача-реабилитолога, стоит отказаться от кофе и энергетических напитков при заучивании материала. Она отметила, что прилив сил от напитков ощущается не так долго, а после появляется усталость и снижается умственная активность.

Чтобы качественно подготовиться к сдаче экзаменов стоит пролистывать учебники. Это нужно для того, чтобы освежить в памяти материал. Также важно придерживаться комфортного распорядка дня. Рекомендуется высыпаться, делать зарядку, хорошо питаться и не забывать проводить время на свежем воздухе.

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Стресс и паника во время подготовки к экзамену могут негативно сказаться на запоминании информации у школьников и студентов. Об этом сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. «Самое важное — перед экзаменами нельзя паниковать<…> Если мозг воспринимает информацию в состоянии стресса, она не сохраняется надолго», — заявила Малиновская интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она считает, что материал, так или иначе, усваивается во время учебы. По словам врача-реабилитолога, стоит отказаться от кофе и энергетических напитков при заучивании материала. Она отметила, что прилив сил от напитков ощущается не так долго, а после появляется усталость и снижается умственная активность. Чтобы качественно подготовиться к сдаче экзаменов стоит пролистывать учебники. Это нужно для того, чтобы освежить в памяти материал. Также важно придерживаться комфортного распорядка дня. Рекомендуется высыпаться, делать зарядку, хорошо питаться и не забывать проводить время на свежем воздухе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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