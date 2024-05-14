Колокольцев предложил разрешить следователям блокировать банковские операции

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, колокольцев владимир
Колокольцев хочет дать следователям право блокировать банковские операции без решения суда Фото:

Исполняющий обязанности главы МВД РФ Владимир Колокольцев предложил разрешить следователям блокировать банковские операции в экстренных случаях без решения суда. Об этом он заявил в Совете Федерации.

«Необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях», — сказал Колокольцев. Трансляция велась на «России 24».

Также на заседании он сообщил о планах провести миграционную реформу в России. Колокольцев отметил, что всего 4% преступлений в стране совершают мигранты. Эта цифра не является значительной, хотя он признал, что поведение иностранцев вызывает напряженность в обществе.

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Исполняющий обязанности главы МВД РФ Владимир Колокольцев предложил разрешить следователям блокировать банковские операции в экстренных случаях без решения суда. Об этом он заявил в Совете Федерации. «Необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях», — сказал Колокольцев. Трансляция велась на «России 24». Также на заседании он сообщил о планах провести миграционную реформу в России. Колокольцев отметил, что всего 4% преступлений в стране совершают мигранты. Эта цифра не является значительной, хотя он признал, что поведение иностранцев вызывает напряженность в обществе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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