Колокольцев предложил разрешить следователям блокировать банковские операции

14 мая 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Колокольцев хочет дать следователям право блокировать банковские операции без решения суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполняющий обязанности главы МВД РФ Владимир Колокольцев предложил разрешить следователям блокировать банковские операции в экстренных случаях без решения суда. Об этом он заявил в Совете Федерации. «Необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях», — сказал Колокольцев. Трансляция велась на «России 24». Также на заседании он сообщил о планах провести миграционную реформу в России. Колокольцев отметил, что всего 4% преступлений в стране совершают мигранты. Эта цифра не является значительной, хотя он признал, что поведение иностранцев вызывает напряженность в обществе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющий обязанности главы МВД РФ Владимир Колокольцев предложил разрешить следователям блокировать банковские операции в экстренных случаях без решения суда. Об этом он заявил в Совете Федерации. «Необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях», — сказал Колокольцев. Трансляция велась на «России 24». Также на заседании он сообщил о планах провести миграционную реформу в России. Колокольцев отметил, что всего 4% преступлений в стране совершают мигранты. Эта цифра не является значительной, хотя он признал, что поведение иностранцев вызывает напряженность в обществе.