Исполняющий обязанности главы МВД РФ Владимир Колокольцев предложил разрешить следователям блокировать банковские операции в экстренных случаях без решения суда. Об этом он заявил в Совете Федерации.
«Необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях», — сказал Колокольцев. Трансляция велась на «России 24».
Также на заседании он сообщил о планах провести миграционную реформу в России. Колокольцев отметил, что всего 4% преступлений в стране совершают мигранты. Эта цифра не является значительной, хотя он признал, что поведение иностранцев вызывает напряженность в обществе.
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