Россиян в Грузии призвали избегать места массового скопления людей

15 мая 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

В Грузии проходят массовые протесты из-за закона об иноагентах Фото: Наталья Борисова © URA.RU Россиян, находящихся в Грузии, предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности. Об этом говорится в официальном сообщении Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Их призвали отказаться от участия в различных акциях и митингах. «Просим граждан России, находящихся на территории Грузии, соблюдать все необходимые меры безопасности», — говорится в сообщении. Россиянам рекомендовали воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей. Также им предложили отказаться от участия в различных акциях и митингах. Предупреждение вышло на фоне массовых протестов в Грузии, которые проходят из-за принятия закона об иноагентах. 14 мая за него проголосовало большинство грузинских депутатов. После этого в стране начались новые протесты, люди пытаются штурмовать парламент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиян, находящихся в Грузии, предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности. Об этом говорится в официальном сообщении Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Их призвали отказаться от участия в различных акциях и митингах. «Просим граждан России, находящихся на территории Грузии, соблюдать все необходимые меры безопасности», — говорится в сообщении. Россиянам рекомендовали воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей. Также им предложили отказаться от участия в различных акциях и митингах. Предупреждение вышло на фоне массовых протестов в Грузии, которые проходят из-за принятия закона об иноагентах. 14 мая за него проголосовало большинство грузинских депутатов. После этого в стране начались новые протесты, люди пытаются штурмовать парламент.