14 мая 2024

Россиян в Грузии призвали избегать места массового скопления людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
В Грузии проходят массовые протесты из-за закона об иноагентах Фото:

Россиян, находящихся в Грузии, предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности. Об этом говорится в официальном сообщении Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Их призвали отказаться от участия в различных акциях и митингах.

«Просим граждан России, находящихся на территории Грузии, соблюдать все необходимые меры безопасности», — говорится в сообщении. Россиянам рекомендовали воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей. Также им предложили отказаться от участия в различных акциях и митингах.

Предупреждение вышло на фоне массовых протестов в Грузии, которые проходят из-за принятия закона об иноагентах. 14 мая за него проголосовало большинство грузинских депутатов. После этого в стране начались новые протесты, люди пытаются штурмовать парламент.

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Россиян, находящихся в Грузии, предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности. Об этом говорится в официальном сообщении Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Их призвали отказаться от участия в различных акциях и митингах. «Просим граждан России, находящихся на территории Грузии, соблюдать все необходимые меры безопасности», — говорится в сообщении. Россиянам рекомендовали воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей. Также им предложили отказаться от участия в различных акциях и митингах. Предупреждение вышло на фоне массовых протестов в Грузии, которые проходят из-за принятия закона об иноагентах. 14 мая за него проголосовало большинство грузинских депутатов. После этого в стране начались новые протесты, люди пытаются штурмовать парламент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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