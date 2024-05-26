Более 10 человек пострадали из-за мощной турбулентности

Самолет авиакомпании Qatar Airways, следовавший из Дохи в Дублин, попал в зону турбулентности, в результате чего пострадали шесть пассажиров и шесть членов экипажа. Инцидент произошел во время полета над Турцией.
«Шесть пассажиров и шесть членов экипажа на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности во время полета над Турцией», — сообщил телеканал Sky News. Там добавили, что рейс QR107 Qatar Airways после приземления был встречен сотрудниками экстренных служб, полицией и пожарно-спасательной службой.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Дублина. Там продолжают оказывать поддержку всем пассажирам и членам экипажа.
Ранее по меньшей мере 20 человек оказались в больнице из-за сильной турбулентности, в которую попал самолет авиакомпании Singapore Airlines. Рейс летел из Лондона в Сингапур, передает RT.
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