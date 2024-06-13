Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями

13 июня 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Илон Маск высказался в поддержку решения Конгресса США прекратить финансирование украинских НКО Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский предприниматель Илон Маск высказался в поддержку решения Конгресса США прекратить финансирование украинских неправительственных организаций, которые создают «черные списки» граждан Соединенных Штатов. Он предложил пойти дальше и включить эти организации в списки террористических формирований. «Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций», — написал Маск в социальной сети Х. Его комментарий был вызван инициативой американских законодателей, направленной на пересмотр отношений с определенными украинскими НПО. Ранее комитет палаты представителей США внес поправку в проект бюджета госдепартамента, предусматривающую запрет на финансирование организаций, осуществляющих дискредитацию американских консерваторов В этот список также вошли законодатели, которые выражают несогласие с политикой президента Джо Байдена по Украине. Инициатор поправки, конгрессмен Эндрю Клайд, подчеркнул важность этого шага. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель Илон Маск высказался в поддержку решения Конгресса США прекратить финансирование украинских неправительственных организаций, которые создают «черные списки» граждан Соединенных Штатов. Он предложил пойти дальше и включить эти организации в списки террористических формирований. «Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций», — написал Маск в социальной сети Х. Его комментарий был вызван инициативой американских законодателей, направленной на пересмотр отношений с определенными украинскими НПО. Ранее комитет палаты представителей США внес поправку в проект бюджета госдепартамента, предусматривающую запрет на финансирование организаций, осуществляющих дискредитацию американских консерваторов В этот список также вошли законодатели, которые выражают несогласие с политикой президента Джо Байдена по Украине. Инициатор поправки, конгрессмен Эндрю Клайд, подчеркнул важность этого шага.