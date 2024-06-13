Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями

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Илон Маск высказался в поддержку решения Конгресса США прекратить финансирование украинских НКО Фото:

Американский предприниматель Илон Маск высказался в поддержку решения Конгресса США прекратить финансирование украинских неправительственных организаций, которые создают «черные списки» граждан Соединенных Штатов. Он предложил пойти дальше и включить эти организации в списки террористических формирований.

«Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций», — написал Маск в социальной сети Х. Его комментарий был вызван инициативой американских законодателей, направленной на пересмотр отношений с определенными украинскими НПО.

Ранее комитет палаты представителей США внес поправку в проект бюджета госдепартамента, предусматривающую запрет на финансирование организаций, осуществляющих дискредитацию американских консерваторов В этот список также вошли законодатели, которые выражают несогласие с политикой президента Джо Байдена по Украине. Инициатор поправки, конгрессмен Эндрю Клайд, подчеркнул важность этого шага.

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Американский предприниматель Илон Маск высказался в поддержку решения Конгресса США прекратить финансирование украинских неправительственных организаций, которые создают «черные списки» граждан Соединенных Штатов. Он предложил пойти дальше и включить эти организации в списки террористических формирований. «Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций», — написал Маск в социальной сети Х. Его комментарий был вызван инициативой американских законодателей, направленной на пересмотр отношений с определенными украинскими НПО. Ранее комитет палаты представителей США внес поправку в проект бюджета госдепартамента, предусматривающую запрет на финансирование организаций, осуществляющих дискредитацию американских консерваторов В этот список также вошли законодатели, которые выражают несогласие с политикой президента Джо Байдена по Украине. Инициатор поправки, конгрессмен Эндрю Клайд, подчеркнул важность этого шага.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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