Духовное управление мусульман отреагировало на захват заложников в Ростове

Духовное управление мусульман осудило захват заложников в СИЗО Ростова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Духовное управление мусульман России осудило захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону
Духовное управление мусульман России осудило захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Духовное управление мусульман России выступило с осуждением захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. По заявлению первого заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова, это происшествие — попытка подорвать межрелигиозный мир. 

«К великому сожалению, священный для мусульман день праздника Курбан-байрам в месяце Зу-ль-Хиджжа, запретном для всякой агрессии, называющие себя приверженцами ДАИШ подозреваемые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону»,- сказал Мухетдинов. Сообщение распространил telegram-канал духовного управления.  

Представитель ДУМ осудил попытку теракта. Он напомнил слова муфтия Гайнутдина, сказанные во время проводи в Московской Соборной мечети. Тот говорил о том, что Аллах запретил насилие, обман и несправедливость по отношению к другим.

Шестеро заключенных захватили двух заложников в СИЗО-1 утром 16 июня. Они выдвигали требования. После попыток переговоров начался штурм. Все преступники были ликвидированы, заложники спасены. ЧП случилось во время Курбан-байрама — священного исламского праздника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Духовное управление мусульман России выступило с осуждением захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. По заявлению первого заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова, это происшествие — попытка подорвать межрелигиозный мир.  «К великому сожалению, священный для мусульман день праздника Курбан-байрам в месяце Зу-ль-Хиджжа, запретном для всякой агрессии, называющие себя приверженцами ДАИШ подозреваемые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону»,- сказал Мухетдинов. Сообщение распространил telegram-канал духовного управления.   Представитель ДУМ осудил попытку теракта. Он напомнил слова муфтия Гайнутдина, сказанные во время проводи в Московской Соборной мечети. Тот говорил о том, что Аллах запретил насилие, обман и несправедливость по отношению к другим. Шестеро заключенных захватили двух заложников в СИЗО-1 утром 16 июня. Они выдвигали требования. После попыток переговоров начался штурм. Все преступники были ликвидированы, заложники спасены. ЧП случилось во время Курбан-байрама — священного исламского праздника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...