Духовное управление мусульман отреагировало на захват заложников в Ростове

Духовное управление мусульман России выступило с осуждением захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. По заявлению первого заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова, это происшествие — попытка подорвать межрелигиозный мир.
«К великому сожалению, священный для мусульман день праздника Курбан-байрам в месяце Зу-ль-Хиджжа, запретном для всякой агрессии, называющие себя приверженцами ДАИШ подозреваемые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону»,- сказал Мухетдинов. Сообщение распространил telegram-канал духовного управления.
Представитель ДУМ осудил попытку теракта. Он напомнил слова муфтия Гайнутдина, сказанные во время проводи в Московской Соборной мечети. Тот говорил о том, что Аллах запретил насилие, обман и несправедливость по отношению к другим.
Шестеро заключенных захватили двух заложников в СИЗО-1 утром 16 июня. Они выдвигали требования. После попыток переговоров начался штурм. Все преступники были ликвидированы, заложники спасены. ЧП случилось во время Курбан-байрама — священного исламского праздника.
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