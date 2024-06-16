Титов назначен спецпредставителем президента по международным организациям

Путин назначил Титова на новую должность
Лидер «Партии Роста» Борис Титов стал специальным представителем российского президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Соответствующий указ глава России подписал 16 июня.
«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента России Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — обозначено в документе. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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