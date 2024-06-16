Титов назначен спецпредставителем президента по международным организациям

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Путин назначил Титова на новую должность
Путин назначил Титова на новую должность Фото:

Лидер «Партии Роста» Борис Титов стал специальным представителем российского президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Соответствующий указ глава России подписал 16 июня. 

«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента России Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — обозначено в документе. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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Лидер «Партии Роста» Борис Титов стал специальным представителем российского президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Соответствующий указ глава России подписал 16 июня.  «Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента России Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — обозначено в документе. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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