Bloomberg: США вооружатся гиперзвуковыми ракетами не ранее 2025 года

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США не успели вооружиться гиперзвуковыми ракетами к 2023 году
США не успели вооружиться гиперзвуковыми ракетами к 2023 году Фото:

Соединенные Штаты столкнулись с задержками в процессе ввода в эксплуатацию гиперзвукового оружия, причиной которых стали проблемы с интеграцией систем. По информации агентства Bloomberg, первая партия из восьми гиперзвуковых ракет может быть готова к поставке не раньше 2025 года.

«Армия не достигла своей цели по созданию первой батареи гиперзвукового оружия большой дальности. Включая ракеты, к 2023 финансовому году из-за проблем с интеграцией», — сообщает Bloomberg, ссылаясь на ежегодный доклад Пентагона о вооружениях.

Американские военные, по данным Bloomberg, уверены, что находятся на пути к выполнению необходимых корректирующих действий после неудачных испытаний. Тем не менее в докладе отмечается возможность дальнейших задержек в случае выявления новых проблем в ходе летных испытаний ракеты.

Разработка и внедрение гиперзвукового оружия является приоритетной задачей для многих стран, стремящихся усилить свой оборонный потенциал. США активно работают над созданием таких систем в ответ на аналогичные разработки других государствФ.

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Соединенные Штаты столкнулись с задержками в процессе ввода в эксплуатацию гиперзвукового оружия, причиной которых стали проблемы с интеграцией систем. По информации агентства Bloomberg, первая партия из восьми гиперзвуковых ракет может быть готова к поставке не раньше 2025 года. «Армия не достигла своей цели по созданию первой батареи гиперзвукового оружия большой дальности. Включая ракеты, к 2023 финансовому году из-за проблем с интеграцией», — сообщает Bloomberg, ссылаясь на ежегодный доклад Пентагона о вооружениях. Американские военные, по данным Bloomberg, уверены, что находятся на пути к выполнению необходимых корректирующих действий после неудачных испытаний. Тем не менее в докладе отмечается возможность дальнейших задержек в случае выявления новых проблем в ходе летных испытаний ракеты. Разработка и внедрение гиперзвукового оружия является приоритетной задачей для многих стран, стремящихся усилить свой оборонный потенциал. США активно работают над созданием таких систем в ответ на аналогичные разработки других государствФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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