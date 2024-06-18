Bloomberg: США вооружатся гиперзвуковыми ракетами не ранее 2025 года

Соединенные Штаты столкнулись с задержками в процессе ввода в эксплуатацию гиперзвукового оружия, причиной которых стали проблемы с интеграцией систем. По информации агентства Bloomberg, первая партия из восьми гиперзвуковых ракет может быть готова к поставке не раньше 2025 года.
«Армия не достигла своей цели по созданию первой батареи гиперзвукового оружия большой дальности. Включая ракеты, к 2023 финансовому году из-за проблем с интеграцией», — сообщает Bloomberg, ссылаясь на ежегодный доклад Пентагона о вооружениях.
Американские военные, по данным Bloomberg, уверены, что находятся на пути к выполнению необходимых корректирующих действий после неудачных испытаний. Тем не менее в докладе отмечается возможность дальнейших задержек в случае выявления новых проблем в ходе летных испытаний ракеты.
Разработка и внедрение гиперзвукового оружия является приоритетной задачей для многих стран, стремящихся усилить свой оборонный потенциал. США активно работают над созданием таких систем в ответ на аналогичные разработки других государствФ.
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