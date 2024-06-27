Эрдоган высказался о мирных инициативах по Украине, игнорирующих Россию

Эрдоган: Инициативы по Украине, игнорирующие РФ, не приведут к результату
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Нато.вооружение. техника. stock,  stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что необходимо учитывать позицию РФ по мирному плану Фото:

Мирные инициативы по урегулированию ситуации на Украине, которые не учитывают позицию России, обречены на неудачу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Инициативы по Украине, игнорирующие Россию, не приведут к результатам», — заявил Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом. Трансляция встречи идет на официальной странице турецкого лидера в соцсети X.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Украина отказалась от предложения. Он заявил, что мирный план Москвы может остановить конфликт на Украине, передает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова разговаривать по теме Украины, но не на ультимативной основе, сообщает RT.

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Мирные инициативы по урегулированию ситуации на Украине, которые не учитывают позицию России, обречены на неудачу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Инициативы по Украине, игнорирующие Россию, не приведут к результатам», — заявил Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом. Трансляция встречи идет на официальной странице турецкого лидера в соцсети X. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Украина отказалась от предложения. Он заявил, что мирный план Москвы может остановить конфликт на Украине, передает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова разговаривать по теме Украины, но не на ультимативной основе, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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