Эрдоган высказался о мирных инициативах по Украине, игнорирующих Россию

Эрдоган: Инициативы по Украине, игнорирующие РФ, не приведут к результату

27 июня 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что необходимо учитывать позицию РФ по мирному плану Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Мирные инициативы по урегулированию ситуации на Украине, которые не учитывают позицию России, обречены на неудачу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Инициативы по Украине, игнорирующие Россию, не приведут к результатам», — заявил Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом. Трансляция встречи идет на официальной странице турецкого лидера в соцсети X. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Украина отказалась от предложения. Он заявил, что мирный план Москвы может остановить конфликт на Украине, передает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова разговаривать по теме Украины, но не на ультимативной основе, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мирные инициативы по урегулированию ситуации на Украине, которые не учитывают позицию России, обречены на неудачу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Инициативы по Украине, игнорирующие Россию, не приведут к результатам», — заявил Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом. Трансляция встречи идет на официальной странице турецкого лидера в соцсети X. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Украина отказалась от предложения. Он заявил, что мирный план Москвы может остановить конфликт на Украине, передает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова разговаривать по теме Украины, но не на ультимативной основе, сообщает RT.