Wildberries отсудил у жительницы Перми 1,3 млн рублей

Жительница Перми оказалась должна маркетплейсу Wildberries 1,3 млн рублей. Такое решение принял Ленинский районный суд в рамках гражданского судопроизводства. Копия решения находится в распоряжении URA.RU.
ООО «Вайлдберриз» обратилось в суд с требованием взыскать с жительницы Перми 1,3 млн рублей. Эта сумма, по мнению истца была получена в качестве прибыли незаконно.
«Девушка осуществила 198 продаж цифровых услуг на маркетплейсе. По мнению истца, были использованы подставные покупатели, которые вводили некорректные данные для оплаты товара. Таким образом, на счет "Вайлдберриз" деньги не поступили, а со счета маркетплейса продавцу в общей сложности было перечислено свыше 1,3 млн рублей. Поскольку для этого использовался счет, открытый на имя пермячки, то и деньги нужно взыскать с нее», — указана в решении суда позиция истца. Суд встал на сторону компании, и теперь жительница Перми обязана выплатить компании свыше 1,3 млн рублей.
Пермячка заявила, что невиновна. Якобы она по просьбе своего знакомого оформила карту в одном из банков и передала карту ему. О том, что этот счет и данные карты использовались для мошеннических целей, она не знала. В связи с этим девушка просила не взыскивать с нее деньги, а решить этот вопрос в рамках рассмотрения уголовного дела, которое возбуждено полицией Центрального округа Москвы, но суд ее просьбам не внял. Решение суда вступит в силу 12 июля.
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