Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана Фото:

Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

«Судом в отношении Климкина и Гройсмана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно», — сказала собеседница агентства. Информацию передает ТАСС.

Кроме того, МВД объявило в розыск генерала ВСУ Игоря Довганя и бывшего замглавы АТО Владислава Лищинского, следует из базы розыска МВД. Также заочно избрана мера пресечения экс-министру финансов Украины Александру Шлапаку.

В мае МВД России объявило в розыск ряд бывших топ-чиновников Украины. В их числе были экс-глава СНБО Украины Алексей Данилов, экс-глава МИД Украины Павел Климкин, а также бывший спикер Рады Владимир Гройсман.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщили в Мосгорсуде. «Судом в отношении Климкина и Гройсмана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно», — сказала собеседница агентства. Информацию передает ТАСС. Кроме того, МВД объявило в розыск генерала ВСУ Игоря Довганя и бывшего замглавы АТО Владислава Лищинского, следует из базы розыска МВД. Также заочно избрана мера пресечения экс-министру финансов Украины Александру Шлапаку. В мае МВД России объявило в розыск ряд бывших топ-чиновников Украины. В их числе были экс-глава СНБО Украины Алексей Данилов, экс-глава МИД Украины Павел Климкин, а также бывший спикер Рады Владимир Гройсман.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...