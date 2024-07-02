Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана

Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщили в Мосгорсуде.
«Судом в отношении Климкина и Гройсмана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно», — сказала собеседница агентства. Информацию передает ТАСС.
Кроме того, МВД объявило в розыск генерала ВСУ Игоря Довганя и бывшего замглавы АТО Владислава Лищинского, следует из базы розыска МВД. Также заочно избрана мера пресечения экс-министру финансов Украины Александру Шлапаку.
В мае МВД России объявило в розыск ряд бывших топ-чиновников Украины. В их числе были экс-глава СНБО Украины Алексей Данилов, экс-глава МИД Украины Павел Климкин, а также бывший спикер Рады Владимир Гройсман.
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