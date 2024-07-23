Глава Секретной службы США ушла в отставку после слов о покушении на Трампа

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Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку
Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку Фото:

Глава Секретной службы США Кимберли Читл ушла в отставку после того, как признала покушение на экс-президента США Дональда Трампа крупнейшим провалом ведомства. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«Кимберли Читл подала в отставку во вторник после широко распространенного возмущения по поводу того, как ее ведомство не смогло предотвратить покушение на бывшего президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что отставка произошла на следующий день после того, как члены комитета Палаты представителей раскритиковали ее на слушаниях о действиях Секретной службы. 

Во время выступления Трампа на митинге 14 июля произошла стрельба. Политик был ранен в ухо и доставлен в больницу. 16 июля Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение на Трампа, признав неприемлемым тот факт, что стрелок смог подобраться к политику и произвести выстрелы. Однако заявила, что уходить в отставку она не планирует, несмотря на острую критику со стороны республиканцев относительно методов работы охраны.

Позднее Читл признала покушение на экс-президента США крупнейшим провалом ведомства. По ее словам, миссия службы заключается в том, чтобы защищать лидеров своего государства, а не подставлять.

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Глава Секретной службы США Кимберли Читл ушла в отставку после того, как признала покушение на экс-президента США Дональда Трампа крупнейшим провалом ведомства. Об этом сообщил телеканал CNBC. «Кимберли Читл подала в отставку во вторник после широко распространенного возмущения по поводу того, как ее ведомство не смогло предотвратить покушение на бывшего президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что отставка произошла на следующий день после того, как члены комитета Палаты представителей раскритиковали ее на слушаниях о действиях Секретной службы.  Во время выступления Трампа на митинге 14 июля произошла стрельба. Политик был ранен в ухо и доставлен в больницу. 16 июля Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение на Трампа, признав неприемлемым тот факт, что стрелок смог подобраться к политику и произвести выстрелы. Однако заявила, что уходить в отставку она не планирует, несмотря на острую критику со стороны республиканцев относительно методов работы охраны. Позднее Читл признала покушение на экс-президента США крупнейшим провалом ведомства. По ее словам, миссия службы заключается в том, чтобы защищать лидеров своего государства, а не подставлять.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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