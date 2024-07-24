Бойцов СВО будут арестовывать за ношение гаджетов

Госдума приняла поправки об аресте для бойцов СВО за ношение гаджетов
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Госдума приняла поправку о дисциплинарном аресте бойцов СВО, сообщивших данные о своем местоположении
Госдума приняла поправку о дисциплинарном аресте бойцов СВО, сообщивших данные о своем местоположении Фото:
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Военнослужащих СВО будут арестовывать при ношении гаджетов во время службы, а также при сообщении своего местоположения. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы. 

«Дума приняла поправку о дисциплинарном аресте бойцов спецоперации за ношение гаджетов при исполнении обязанностей военной службы», — передает решение Госдумы ТАСС. Там также добавили, что внесена поправка о дисциплинарном аресте для военных, сообщивших данные о своем местоположении. По данным РИА Новости, арест составит до 10 суток. 

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нормы об аресте за нарушение запрета на использование гаджетов в зоне СВО не коснутся устройств, используемых для боевой работы. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, передает 360.ru.

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Военнослужащих СВО будут арестовывать при ношении гаджетов во время службы, а также при сообщении своего местоположения. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.  «Дума приняла поправку о дисциплинарном аресте бойцов спецоперации за ношение гаджетов при исполнении обязанностей военной службы», — передает решение Госдумы ТАСС. Там также добавили, что внесена поправка о дисциплинарном аресте для военных, сообщивших данные о своем местоположении. По данным РИА Новости, арест составит до 10 суток.  Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нормы об аресте за нарушение запрета на использование гаджетов в зоне СВО не коснутся устройств, используемых для боевой работы. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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