Бойцов СВО будут арестовывать за ношение гаджетов

Военнослужащих СВО будут арестовывать при ношении гаджетов во время службы, а также при сообщении своего местоположения. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.
«Дума приняла поправку о дисциплинарном аресте бойцов спецоперации за ношение гаджетов при исполнении обязанностей военной службы», — передает решение Госдумы ТАСС. Там также добавили, что внесена поправка о дисциплинарном аресте для военных, сообщивших данные о своем местоположении. По данным РИА Новости, арест составит до 10 суток.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нормы об аресте за нарушение запрета на использование гаджетов в зоне СВО не коснутся устройств, используемых для боевой работы. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, передает 360.ru.
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