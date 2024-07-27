Зубастые рыбы кусают туристов на самом модном курорте

Туристы на Мальдивах массово жалуются на укусы тропических рыб
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Туристов в воде на Мальдивах часто начала кусать рыба-триггер
Туристов в воде на Мальдивах часто начала кусать рыба-триггер Фото:

На Мальдивах туристы начали массово жаловаться на укусы рыбы-триггера. Это животное имеет острые зубы, которые могут прокусить кожу человека, сообщили журналисты. 

«Туристы массово жалуются на укусы тропических рыб на Мальдивах», — пишет Life.ru. Отмечается, что у рыбы-триггера торчащие зубы и выпученные глаза, она нападает на проплывающих мимо людей и прокусывает кожу. Таким образом она защищает потомство. 

Дайверы уточнили, что настроение этой рыбы трудно предугадать, поэтому от нее следует держаться подальше. Однако неопытные туристы мало знают о рыбе-триггере, из-за чего часто попадают в ее ловушку. 

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На Мальдивах туристы начали массово жаловаться на укусы рыбы-триггера. Это животное имеет острые зубы, которые могут прокусить кожу человека, сообщили журналисты.  «Туристы массово жалуются на укусы тропических рыб на Мальдивах», — пишет Life.ru. Отмечается, что у рыбы-триггера торчащие зубы и выпученные глаза, она нападает на проплывающих мимо людей и прокусывает кожу. Таким образом она защищает потомство.  Дайверы уточнили, что настроение этой рыбы трудно предугадать, поэтому от нее следует держаться подальше. Однако неопытные туристы мало знают о рыбе-триггере, из-за чего часто попадают в ее ловушку. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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