Белые грибы: как выбрать не червивые и как их обработать

Белые грибы лучше собирать после дождливой погоды

03 августа 2024 в 05:58 Размер текста - 17 +

С белых грибов не нужно срезать кожицу и убирать пленку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Одной из основных проблем при сборе белых грибов являются червоточины, которые портят не только внешний вид, но и качество грибов. Плодовые тела представляют собой питательную пищу для личинок многих насекомых. О том, как найти не червивые белые грибы, как их собирать и чистить — в материале URA.RU. Как определить червивый белый гриб Чтобы определить, червивый боровик или нет, следует посмотреть на его место среза. О наличии паразитов будут свидетельствовать многочисленные круглые ямки, отверстия и ходы. В зависимости от числа дырочек определяется степень поражения белого гриба червями. В сухую и солнечную погоду грибные мушки и комары более активны и откладывают много яиц. В пасмурную и дождливую погоду количество червивых боровиков существенно уменьшается. Когда повреждено только место среза, можно попробовать снять часть ножки — нередко насекомые начинают процесс поедания гриба снизу вверх. Удалив часть ножки, можно добраться до того места, куда черви еще не проникли. Иногда может быть повреждена часть шляпки, так как насекомые могли попасть в плодовое тело сверху — в таком случае поврежденную часть просто вырезают. Если поражение червями слишком обширное, боровик лучше оставить в лесу. Пораженные червями части гриба можно срезать Фото: Alinja/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 Как собирать белые грибы Боровики предпочитают хвойные и смешанные леса, лучшим временем для сбора являются утренние или послеобеденные часы после дождливых дней. Следует помнить, что не нужно собирать те грибы, в которых вы не уверены — боровики имеют ядовитых двойников. Необходимость основательной обработки возникает только в случае неаккуратного сбора. Опытные грибники срезают ножку гриба ножом у земли, благодаря чему боровики достаточно сполоснуть водой перед готовкой. Однако есть и люди, выдергивающие грибы из земли руками — при таком способе вместе с ножкой вырывается часть грибницы, поэтому плодовые тела необходимо подвергнуть обработке. Обязательно нужно чистить грибы при поражении личинками насекомых или воздействием природных факторов. Белые грибы лучше срезать ножом у земли Фото: Сергей Русанов © URA.RU Обработка белых грибов С белых грибов не нужно снимать кожицу, удалять пленку, но с них все равно следует убирать грязь — сделать это лучше прямо в лесу, использовав тряпочку или мягкую щетку. При чистке стоит подрезать ножку и вычистить пластины. По приходу домой белые грибы нужно еще раз перебрать. Если загрязнения еще остались, можно использовать для очистки острый нож, затем хорошо промыть под водой и оставить в ней на 10-15 минут. После замачивания боровики нужно промыть под проточной водой, уделяя особое внимание нижней поверхности шляпок. Это помогает избавиться от песка и мусора в губчатом слое плодового тела. Затем нужно ножом обновить срез на ножках, отделив их от шляпок. Если кожица на шляпке легко снимается, ее нужно удалить — это свидетельствует о том, что гриб начал портиться. Боровики нужно очищать от грязи и листьев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одной из основных проблем при сборе белых грибов являются червоточины, которые портят не только внешний вид, но и качество грибов. Плодовые тела представляют собой питательную пищу для личинок многих насекомых. О том, как найти не червивые белые грибы, как их собирать и чистить — в материале URA.RU. Чтобы определить, червивый боровик или нет, следует посмотреть на его место среза. О наличии паразитов будут свидетельствовать многочисленные круглые ямки, отверстия и ходы. В зависимости от числа дырочек определяется степень поражения белого гриба червями. В сухую и солнечную погоду грибные мушки и комары более активны и откладывают много яиц. В пасмурную и дождливую погоду количество червивых боровиков существенно уменьшается. Когда повреждено только место среза, можно попробовать снять часть ножки — нередко насекомые начинают процесс поедания гриба снизу вверх. Удалив часть ножки, можно добраться до того места, куда черви еще не проникли. Иногда может быть повреждена часть шляпки, так как насекомые могли попасть в плодовое тело сверху — в таком случае поврежденную часть просто вырезают. Если поражение червями слишком обширное, боровик лучше оставить в лесу. Боровики предпочитают хвойные и смешанные леса, лучшим временем для сбора являются утренние или послеобеденные часы после дождливых дней. Следует помнить, что не нужно собирать те грибы, в которых вы не уверены — боровики имеют ядовитых двойников. Необходимость основательной обработки возникает только в случае неаккуратного сбора. Опытные грибники срезают ножку гриба ножом у земли, благодаря чему боровики достаточно сполоснуть водой перед готовкой. Однако есть и люди, выдергивающие грибы из земли руками — при таком способе вместе с ножкой вырывается часть грибницы, поэтому плодовые тела необходимо подвергнуть обработке. Обязательно нужно чистить грибы при поражении личинками насекомых или воздействием природных факторов. С белых грибов не нужно снимать кожицу, удалять пленку, но с них все равно следует убирать грязь — сделать это лучше прямо в лесу, использовав тряпочку или мягкую щетку. При чистке стоит подрезать ножку и вычистить пластины. По приходу домой белые грибы нужно еще раз перебрать. Если загрязнения еще остались, можно использовать для очистки острый нож, затем хорошо промыть под водой и оставить в ней на 10-15 минут. После замачивания боровики нужно промыть под проточной водой, уделяя особое внимание нижней поверхности шляпок. Это помогает избавиться от песка и мусора в губчатом слое плодового тела. Затем нужно ножом обновить срез на ножках, отделив их от шляпок. Если кожица на шляпке легко снимается, ее нужно удалить — это свидетельствует о том, что гриб начал портиться.