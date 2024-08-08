В Курской области выросло число пострадавших детей от атаки ВСУ

08 августа 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

В результате нападения ВСУ на Курскую область пострадали девять детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова. «На сегодняшний момент от рук фашистов пострадали девять детей», — заявила Наталья Листопадова в своем telegram-канале. Она добавила, что один ребенок был отправлен в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии В. М. Рошаля. Остальные дети проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курсе. Ранее сообщалось, что от рук бойцов ВСУ пострадали только пять детей. Кроме того, зарегистрировано еще 29 пострадавших, которые проходят лечение в стационарах. Также «Национальная служба новостей» передавала информацию о четырех погибших. В Курской области ВСУ предприняли попытку прорыва государственной границы. Задачей Курской операции Киева было углубиться на 30 км в русскую территорию, чтобы, вынудив Россию перебросить войска с Украины, начать второй этап операции по захвату Запорожской АЭС. Также целью мог стать захват Курской АЭС. Об этом заявляет «Царьград». Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другим. Об этом сообщает RT.