Путин заявил, что не считает себя императором Александром I

Путин сравнил себя с Александром I во время выступления на «Валдае»
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя императором Александром I. По его словам, он является президентом, которого выбрал народ.

«Александр I был императором, а я президент, избранный народом на определенный срок», — отметил Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент URA.RU.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году основное внимание уделяется теме «Полицентричный мир: инструкция по применению». В работе форума принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

