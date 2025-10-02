Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя императором Александром I. По его словам, он является президентом, которого выбрал народ.
«Александр I был императором, а я президент, избранный народом на определенный срок», — отметил Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент URA.RU.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В нынешнем году основное внимание уделяется теме «Полицентричный мир: инструкция по применению». В работе форума принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
