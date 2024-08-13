Воробьев: Подмосковье приняло около тысячи жителей Курской области

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В Подмосковье прибыло 860 жителей Курской области, среди которых 659 детей Фото:
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Подмосковье оказало помощь Курской области, приняв 860 человек, среди которых 659 детей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. Есть совсем малыши, которым не исполнилось и года», — заявил Воробьев. Его слова цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор также упомянул, что более 60 детей были эвакуированы из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли пациентов с паллиативным статусом. Егорьевский «Добрый дом» принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на защиту региона встала вся страна. Помощь поступает со всех регионов. В область привозят продукты, медикаменты и предметы первой необходимости.

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Подмосковье оказало помощь Курской области, приняв 860 человек, среди которых 659 детей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. Есть совсем малыши, которым не исполнилось и года», — заявил Воробьев. Его слова цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор также упомянул, что более 60 детей были эвакуированы из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли пациентов с паллиативным статусом. Егорьевский «Добрый дом» принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на защиту региона встала вся страна. Помощь поступает со всех регионов. В область привозят продукты, медикаменты и предметы первой необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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