Воробьев: Подмосковье приняло около тысячи жителей Курской области

13 августа 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

В Подмосковье прибыло 860 жителей Курской области, среди которых 659 детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Подмосковье оказало помощь Курской области, приняв 860 человек, среди которых 659 детей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. Есть совсем малыши, которым не исполнилось и года», — заявил Воробьев. Его слова цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор также упомянул, что более 60 детей были эвакуированы из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли пациентов с паллиативным статусом. Егорьевский «Добрый дом» принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на защиту региона встала вся страна. Помощь поступает со всех регионов. В область привозят продукты, медикаменты и предметы первой необходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подмосковье оказало помощь Курской области, приняв 860 человек, среди которых 659 детей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. Есть совсем малыши, которым не исполнилось и года», — заявил Воробьев. Его слова цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор также упомянул, что более 60 детей были эвакуированы из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли пациентов с паллиативным статусом. Егорьевский «Добрый дом» принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на защиту региона встала вся страна. Помощь поступает со всех регионов. В область привозят продукты, медикаменты и предметы первой необходимости.