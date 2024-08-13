Воробьев: Подмосковье приняло около тысячи жителей Курской области

Подмосковье оказало помощь Курской области, приняв 860 человек, среди которых 659 детей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. Есть совсем малыши, которым не исполнилось и года», — заявил Воробьев. Его слова цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Губернатор также упомянул, что более 60 детей были эвакуированы из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли пациентов с паллиативным статусом. Егорьевский «Добрый дом» принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на защиту региона встала вся страна. Помощь поступает со всех регионов. В область привозят продукты, медикаменты и предметы первой необходимости.
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