Крупнейший производитель вагонов перевел свои акции с Кипра в Россию

«Трансмашхолдинг» завершил перевод акций в российскую юрисдикцию с Кипра

19 августа 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

ТМХ перевел свои акции лицам юрисдикции России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупнейший производитель локомотивов и железнодорожной техники в России «Трансмашхолдинг» (ТМХ) перевел свои акции с Кипра в пользование лицам российской юрисдикции. Об этом сообщают в компании. «ТМХ провел мероприятия по русификации структуры владения акционерного общества. В июле 2024 года состоялись сделки с акциями, в результате которых из владения акциями исключены иностранные юридические лица», — говорится в заявлении ТМХ, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что на данный момент акционерами являются исключительно лица юрисдикции России. Ранее против ТМХ были введены санкции, сообщила пресс-служба американского Министерства финансов. Также они затронули оборонные компании, автозаводы АвтоВАЗ и «Москвич» и другие предприятия, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейший производитель локомотивов и железнодорожной техники в России «Трансмашхолдинг» (ТМХ) перевел свои акции с Кипра в пользование лицам российской юрисдикции. Об этом сообщают в компании. «ТМХ провел мероприятия по русификации структуры владения акционерного общества. В июле 2024 года состоялись сделки с акциями, в результате которых из владения акциями исключены иностранные юридические лица», — говорится в заявлении ТМХ, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что на данный момент акционерами являются исключительно лица юрисдикции России. Ранее против ТМХ были введены санкции, сообщила пресс-служба американского Министерства финансов. Также они затронули оборонные компании, автозаводы АвтоВАЗ и «Москвич» и другие предприятия, передает «Национальная служба новостей».