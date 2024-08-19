Крупнейший производитель вагонов перевел свои акции с Кипра в Россию

Крупнейший производитель локомотивов и железнодорожной техники в России «Трансмашхолдинг» (ТМХ) перевел свои акции с Кипра в пользование лицам российской юрисдикции. Об этом сообщают в компании.
«ТМХ провел мероприятия по русификации структуры владения акционерного общества. В июле 2024 года состоялись сделки с акциями, в результате которых из владения акциями исключены иностранные юридические лица», — говорится в заявлении ТМХ, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что на данный момент акционерами являются исключительно лица юрисдикции России.
Ранее против ТМХ были введены санкции, сообщила пресс-служба американского Министерства финансов. Также они затронули оборонные компании, автозаводы АвтоВАЗ и «Москвич» и другие предприятия, передает «Национальная служба новостей».
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