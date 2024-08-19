Крупнейший производитель вагонов перевел свои акции с Кипра в Россию

«Трансмашхолдинг» завершил перевод акций в российскую юрисдикцию с Кипра
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ТМХ перевел свои акции лицам юрисдикции России Фото:

Крупнейший производитель локомотивов и железнодорожной техники в России «Трансмашхолдинг» (ТМХ) перевел свои акции с Кипра в пользование лицам российской юрисдикции. Об этом сообщают в компании.

«ТМХ провел мероприятия по русификации структуры владения акционерного общества. В июле 2024 года состоялись сделки с акциями, в результате которых из владения акциями исключены иностранные юридические лица», — говорится в заявлении ТМХ, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что на данный момент акционерами являются исключительно лица юрисдикции России.

Ранее против ТМХ были введены санкции, сообщила пресс-служба американского Министерства финансов. Также они затронули оборонные компании, автозаводы АвтоВАЗ и «Москвич» и другие предприятия, передает «Национальная служба новостей».

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Крупнейший производитель локомотивов и железнодорожной техники в России «Трансмашхолдинг» (ТМХ) перевел свои акции с Кипра в пользование лицам российской юрисдикции. Об этом сообщают в компании. «ТМХ провел мероприятия по русификации структуры владения акционерного общества. В июле 2024 года состоялись сделки с акциями, в результате которых из владения акциями исключены иностранные юридические лица», — говорится в заявлении ТМХ, информацию передает РИА Новости. Отмечается, что на данный момент акционерами являются исключительно лица юрисдикции России. Ранее против ТМХ были введены санкции, сообщила пресс-служба американского Министерства финансов. Также они затронули оборонные компании, автозаводы АвтоВАЗ и «Москвич» и другие предприятия, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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