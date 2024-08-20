Дешевый аналог семенам чиа для похудения: как ввести в рацион семена льна

«Комсомольская правда»: семена льна способны снизить вес

20 августа 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Льняные семена можно добавлять в готовые салаты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Семена льна полезны во время похудения, поскольку они содержат большое количество клетчатки, которая очищает организм от продуктов распада. Употребление 30 граммов льняных семян в течение 12 недель помогают снизить вес. Кроме того, они являются дешевой альтернативой семенам чиа. «Этот продукт [семена льна] оказывает положительное влияние на моторику кишечника, слизистую желудка, содержит полезные жирные кислоты. Оказывается, что прием в пищу 30 г льняных семян в течение 12 недель помогает при снижении веса у людей, которые начинают процесс похудения с избыточной массой тела или ожирением», — пишет «Комсомольская правда». Чтобы семена льна и правда помогали худеть, необходимо правильно ввести их в рацион. Так, семена можно измельчать в порошок, что позволяет отделить оболочку от мякоти. Также можно готовить из льняной муки, которую легко сделать, перемолов семена в блендере, или добавлять 20-30 граммов льняных семян в салаты или основные блюда. Ранее диетолог Элизабет Барнс назвала лучшие овощи для похудения. Так, спаржа, шпинат или брюссельская капуста помогают наесться и эффективно сбрасывать лишний вес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семена льна полезны во время похудения, поскольку они содержат большое количество клетчатки, которая очищает организм от продуктов распада. Употребление 30 граммов льняных семян в течение 12 недель помогают снизить вес. Кроме того, они являются дешевой альтернативой семенам чиа. «Этот продукт [семена льна] оказывает положительное влияние на моторику кишечника, слизистую желудка, содержит полезные жирные кислоты. Оказывается, что прием в пищу 30 г льняных семян в течение 12 недель помогает при снижении веса у людей, которые начинают процесс похудения с избыточной массой тела или ожирением», — пишет «Комсомольская правда». Чтобы семена льна и правда помогали худеть, необходимо правильно ввести их в рацион. Так, семена можно измельчать в порошок, что позволяет отделить оболочку от мякоти. Также можно готовить из льняной муки, которую легко сделать, перемолов семена в блендере, или добавлять 20-30 граммов льняных семян в салаты или основные блюда. Ранее диетолог Элизабет Барнс назвала лучшие овощи для похудения. Так, спаржа, шпинат или брюссельская капуста помогают наесться и эффективно сбрасывать лишний вес.