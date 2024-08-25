Украина в 2016 году указывала Курскую область как свою территорию

25 августа 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

В школьных учебниках Украины в 2016 году Курская область, Кубань и ряд других государств РФ обозначались как украинские Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В 2016 году в школьных учебниках Украина обозначал Курскую область и некоторые другие российские государства как свою территорию, при этом навязывая ученикам не соответствующие действительности карты. Об этом сообщил представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков. «Очень интересная книга для школьников „Руйнуймо міфи“, что означает „ломаем мифы“. И в качестве украинской карты здесь Кубань, Слобожанщина, Крым. Это отдельная боль Украины, фантомная боль», — заявил Шашков, отметив, что Курская область также входила в украинские карты. Его слова передает РИА Новости. Эксперт выразил мнение, что текущие военные действия украинских войск в Курской области являются следствием идеологического воспитания, в основе которого лежат идеи о претензиях на эти земли. Юрий Шашков также отметил, что украинская интерпретация государственности может столкнуться с польскими представлениями о границах страны, что может привести к противоречиям между Украиной и Польшей, которая является членом НАТО. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Французский новостной журнал Le Point сообщил, что подобное не изменит ход украинского конфликта и Киев не вернет себе Крым и новые территории РФ . По данным журнала, разница между силами ВС РФ и ВСУ настолько велика, что возврат территорий выглядит как нереалистичная мысль, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2016 году в школьных учебниках Украина обозначал Курскую область и некоторые другие российские государства как свою территорию, при этом навязывая ученикам не соответствующие действительности карты. Об этом сообщил представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков. «Очень интересная книга для школьников „Руйнуймо міфи“, что означает „ломаем мифы“. И в качестве украинской карты здесь Кубань, Слобожанщина, Крым. Это отдельная боль Украины, фантомная боль», — заявил Шашков, отметив, что Курская область также входила в украинские карты. Его слова передает РИА Новости. Эксперт выразил мнение, что текущие военные действия украинских войск в Курской области являются следствием идеологического воспитания, в основе которого лежат идеи о претензиях на эти земли. Юрий Шашков также отметил, что украинская интерпретация государственности может столкнуться с польскими представлениями о границах страны, что может привести к противоречиям между Украиной и Польшей, которая является членом НАТО. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Французский новостной журнал Le Point сообщил, что подобное не изменит ход украинского конфликта и Киев не вернет себе Крым и новые территории РФ. По данным журнала, разница между силами ВС РФ и ВСУ настолько велика, что возврат территорий выглядит как нереалистичная мысль, передает Pravda.Ru.