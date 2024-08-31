31 августа 2024

В московских аэропортах задержаны рейсы после попытки БПЛА атаковать

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, подготовка к вылету, ra73313
В аэропортах задержали несколько рейсов Фото:

В московских аэропортах Домодедово и Внуково задержаны несколько рейсов. Об этом пишет telegram-канал Mash. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в Подмосковье был сбит украинский беспилотник, который направлялся в столицу.

«В столичных аэропортах Домодедово и Внуково задержаны несколько рейсов», — передает Mash. Уточняется, что об этом сообщили очевидцы.

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В московских аэропортах Домодедово и Внуково задержаны несколько рейсов. Об этом пишет telegram-канал Mash. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в Подмосковье был сбит украинский беспилотник, который направлялся в столицу. «В столичных аэропортах Домодедово и Внуково задержаны несколько рейсов», — передает Mash. Уточняется, что об этом сообщили очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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