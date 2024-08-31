В московских аэропортах задержаны рейсы после попытки БПЛА атаковать

В аэропортах задержали несколько рейсов
В московских аэропортах Домодедово и Внуково задержаны несколько рейсов. Об этом пишет telegram-канал Mash. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в Подмосковье был сбит украинский беспилотник, который направлялся в столицу.
«В столичных аэропортах Домодедово и Внуково задержаны несколько рейсов», — передает Mash. Уточняется, что об этом сообщили очевидцы.
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