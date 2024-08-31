В московских аэропортах задержаны рейсы после попытки БПЛА атаковать

01 сентября 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

В аэропортах задержали несколько рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В московских аэропортах Домодедово и Внуково задержаны несколько рейсов. Об этом пишет telegram-канал Mash. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в Подмосковье был сбит украинский беспилотник, который направлялся в столицу. «В столичных аэропортах Домодедово и Внуково задержаны несколько рейсов», — передает Mash. Уточняется, что об этом сообщили очевидцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московских аэропортах Домодедово и Внуково задержаны несколько рейсов. Об этом пишет telegram-канал Mash. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в Подмосковье был сбит украинский беспилотник, который направлялся в столицу. «В столичных аэропортах Домодедово и Внуково задержаны несколько рейсов», — передает Mash. Уточняется, что об этом сообщили очевидцы.