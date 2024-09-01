Под Красным Лиманом уничтожили группу украинских военных

ВС РФ ликвидировали личный состав ВСУ в Красном Лимане, под удар также попала техника противника
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская артиллерия нанесла удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Красном Лимане в ДНР, где находились украинские военнослужащие и военная техника. Об этом сообщили представители силовых структур.
«Уничтожили здание СБУ в Красном Лимане. Там был личный состав [ВСУ]», — сообщили ТАСС в силовых структурах. Отмечается, что помимо военных, близь здания прятали военную технику. Она также попала под удар артиллерии.
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