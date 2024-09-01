Под Красным Лиманом уничтожили группу украинских военных

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ВС РФ ликвидировали личный состав ВСУ в Красном Лимане, под удар также попала техника противника
ВС РФ ликвидировали личный состав ВСУ в Красном Лимане, под удар также попала техника противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская артиллерия нанесла удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Красном Лимане в ДНР, где находились украинские военнослужащие и военная техника. Об этом сообщили представители силовых структур.

«Уничтожили здание СБУ в Красном Лимане. Там был личный состав [ВСУ]», — сообщили ТАСС в силовых структурах. Отмечается, что помимо военных, близь здания прятали военную технику. Она также попала под удар артиллерии.

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Российская артиллерия нанесла удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Красном Лимане в ДНР, где находились украинские военнослужащие и военная техника. Об этом сообщили представители силовых структур. «Уничтожили здание СБУ в Красном Лимане. Там был личный состав [ВСУ]», — сообщили ТАСС в силовых структурах. Отмечается, что помимо военных, близь здания прятали военную технику. Она также попала под удар артиллерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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