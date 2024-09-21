На Украине ликвидировали бывшего помощника Залужного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывший помощник Залужного полковник Никитюк ликвидирован ВС РФ
Бывший помощник Залужного полковник Никитюк ликвидирован ВС РФ Фото:

На Украине в результате удара российской ракеты ликвидирован полковник Вооруженных Сил Украины Александр Никитюк, бывший помощник командующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил сам Залужный.

«Погиб полковник Вооруженных Сил Украины Никитюк Александр Евгенович», — написал Залужный на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta и запрещен в РФ). Конкретные обстоятельства и место гибели полковника Никитюка не были уточнены в его сообщении.

Согласно информации, опубликованной в telegram-канале «Военкоры Русской весны», кроме Никитюка была уничтожена группа офицеров ВСУ. Дополнительно сообщается о поражении ремонтной базы противника в Доброполье в результате ударов двумя ракетами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине в результате удара российской ракеты ликвидирован полковник Вооруженных Сил Украины Александр Никитюк, бывший помощник командующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил сам Залужный. «Погиб полковник Вооруженных Сил Украины Никитюк Александр Евгенович», — написал Залужный на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta и запрещен в РФ). Конкретные обстоятельства и место гибели полковника Никитюка не были уточнены в его сообщении. Согласно информации, опубликованной в telegram-канале «Военкоры Русской весны», кроме Никитюка была уничтожена группа офицеров ВСУ. Дополнительно сообщается о поражении ремонтной базы противника в Доброполье в результате ударов двумя ракетами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...