На Украине ликвидировали бывшего помощника Залужного

На Украине в результате удара российской ракеты ликвидирован полковник Вооруженных Сил Украины Александр Никитюк, бывший помощник командующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил сам Залужный.
«Погиб полковник Вооруженных Сил Украины Никитюк Александр Евгенович», — написал Залужный на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta и запрещен в РФ). Конкретные обстоятельства и место гибели полковника Никитюка не были уточнены в его сообщении.
Согласно информации, опубликованной в telegram-канале «Военкоры Русской весны», кроме Никитюка была уничтожена группа офицеров ВСУ. Дополнительно сообщается о поражении ремонтной базы противника в Доброполье в результате ударов двумя ракетами.
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