26 сентября 2024

Врач-гастроэнтеролог предостерегла россиян от употребления сосисок

Врач Сухорукова: одна сосиска в день увеличивает риск развития рака на 18%
© Служба новостей «URA.RU»
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Регулярное употребление обработанного мяса увеличивает риск развития деменции
Регулярное употребление обработанного мяса увеличивает риск развития деменции Фото:

Регулярное употребление сосисок и обработанного мяса повышает риск развития колоректального рака. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«ВОЗ отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы. В нее входят продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена... Употребление обработанного мяса может быть связано с колоректальным раком», — рассказала Сухорукова в беседе с РИА Новости. Врач также заявила, что, согласно анализам, ежедневное потребление 50 граммов обработанного мяса (одна средняя сосиска) связано с ростом риска колоректального рака на 18%.

Кроме того, потребление 50 граммов обработанного мяса в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18% из-за содержания в нем большого количества насыщенных жиров и соли. Избыток этих веществ может привести к повышению артериального давления, возникновению атеросклероза и увеличению вероятности ишемической болезни сердца. Потребление дополнительных 25 граммов обработанного мяса в день может увеличить риск деменции более чем на 40%, в то время как обычное мясо обладает противоположным эффектом.

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Регулярное употребление сосисок и обработанного мяса повышает риск развития колоректального рака. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. «ВОЗ отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы. В нее входят продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена... Употребление обработанного мяса может быть связано с колоректальным раком», — рассказала Сухорукова в беседе с РИА Новости. Врач также заявила, что, согласно анализам, ежедневное потребление 50 граммов обработанного мяса (одна средняя сосиска) связано с ростом риска колоректального рака на 18%. Кроме того, потребление 50 граммов обработанного мяса в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18% из-за содержания в нем большого количества насыщенных жиров и соли. Избыток этих веществ может привести к повышению артериального давления, возникновению атеросклероза и увеличению вероятности ишемической болезни сердца. Потребление дополнительных 25 граммов обработанного мяса в день может увеличить риск деменции более чем на 40%, в то время как обычное мясо обладает противоположным эффектом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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