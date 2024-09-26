Врач-гастроэнтеролог предостерегла россиян от употребления сосисок

Регулярное употребление сосисок и обработанного мяса повышает риск развития колоректального рака. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«ВОЗ отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы. В нее входят продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена... Употребление обработанного мяса может быть связано с колоректальным раком», — рассказала Сухорукова в беседе с РИА Новости. Врач также заявила, что, согласно анализам, ежедневное потребление 50 граммов обработанного мяса (одна средняя сосиска) связано с ростом риска колоректального рака на 18%.
Кроме того, потребление 50 граммов обработанного мяса в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18% из-за содержания в нем большого количества насыщенных жиров и соли. Избыток этих веществ может привести к повышению артериального давления, возникновению атеросклероза и увеличению вероятности ишемической болезни сердца. Потребление дополнительных 25 граммов обработанного мяса в день может увеличить риск деменции более чем на 40%, в то время как обычное мясо обладает противоположным эффектом.
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