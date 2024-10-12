В мире Израиль определился с целями атаки на Иран Израиль ограничил перечень целей для ответного удара по Ирану 12 октября 2024 в 12:29 Размер текста - 17 + Израиль не планирует наносить удары по ядерной инфраструктуре Ирана, передает NBC News Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израиль ограничил перечень потенциальных целей для ответного удара по Ирану. Так, в списке находятся объекты военной и энергетической инфраструктуры страны, но ударов по ядерным объектам не планируется, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц США. Новость по теме Израиль готов ударить по ядерным объектам Ирана: что происходит на Ближнем Востоке «Израиль сузил круг целей для ответного удара на атаку Ирана. Речь идет о военной и энергетической инфраструктуре Ирана», — передает телеканал. В сообщении NBC News подчеркивается, что нет данных о планах Израиля наносить удары по ядерным объектам иранской стороны. Источники также указывают на отсутствие информации о точных сроках возможного ответного действия с израильской стороны. Согласно информации телеканала, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с коллегой из Израиля Йоавом Галантом. В ходе беседы они обсудили основные моменты предполагаемого ответа страны на действия Ирана. Однако неясно, делал ли Галант какие-либо конкретные заявления относительно планов Израиля. Также Йоав Галант в интервью телеканалу CNN не исключил возможность ударов по ядерной инфраструктуре иранской стороны. Он добавил, что Израиль координируется с США, но решение о способе ответного удара страна будет принимать самостоятельно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Израиль ограничил перечень потенциальных целей для ответного удара по Ирану. Так, в списке находятся объекты военной и энергетической инфраструктуры страны, но ударов по ядерным объектам не планируется, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц США. «Израиль сузил круг целей для ответного удара на атаку Ирана. Речь идет о военной и энергетической инфраструктуре Ирана», — передает телеканал. В сообщении NBC News подчеркивается, что нет данных о планах Израиля наносить удары по ядерным объектам иранской стороны. Источники также указывают на отсутствие информации о точных сроках возможного ответного действия с израильской стороны. Согласно информации телеканала, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с коллегой из Израиля Йоавом Галантом. В ходе беседы они обсудили основные моменты предполагаемого ответа страны на действия Ирана. Однако неясно, делал ли Галант какие-либо конкретные заявления относительно планов Израиля. Также Йоав Галант в интервью телеканалу CNN не исключил возможность ударов по ядерной инфраструктуре иранской стороны. Он добавил, что Израиль координируется с США, но решение о способе ответного удара страна будет принимать самостоятельно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям