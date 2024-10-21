«Единая Россия» набирает полмиллиона волонтеров на празднование 80-летия Победы. Видео

Занко: стать волонтером корпуса 80-летия Победы — шанс прикоснуться к истории
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Волонтерами могут стать активисты из России и из-за рубежа
Волонтерами могут стать активисты из России и из-за рубежа Фото:

Началась регистрация волонтеров на мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. Международный волонтерский корпус ждет в свои ряды более 500 тысяч активистов. Об этом рассказала руководитель движения «Волонтеры Победы», председатель центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.

«Формируем полумиллионный корпус 80-летия Победы. Дали старт этому событию. Стать волонтером корпуса — это не только возможность помочь, но и уникальный шанс прикоснуться к истории», — написала Занко в своем telegram-канале.

Она добавила, что создание Международного волонтерского корпуса осуществляется при содействии организации «Волонтеры Победы» и других партнеров. Предполагается, что в его ряды войдут более полумиллиона активистов как из России, так и из-за рубежа. Участие открыто для всех желающих в возрасте от 14 лет, заключила Занко.

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Началась регистрация волонтеров на мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. Международный волонтерский корпус ждет в свои ряды более 500 тысяч активистов. Об этом рассказала руководитель движения «Волонтеры Победы», председатель центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко. «Формируем полумиллионный корпус 80-летия Победы. Дали старт этому событию. Стать волонтером корпуса — это не только возможность помочь, но и уникальный шанс прикоснуться к истории», — написала Занко в своем telegram-канале. Она добавила, что создание Международного волонтерского корпуса осуществляется при содействии организации «Волонтеры Победы» и других партнеров. Предполагается, что в его ряды войдут более полумиллиона активистов как из России, так и из-за рубежа. Участие открыто для всех желающих в возрасте от 14 лет, заключила Занко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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