Началась регистрация волонтеров на мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. Международный волонтерский корпус ждет в свои ряды более 500 тысяч активистов. Об этом рассказала руководитель движения «Волонтеры Победы», председатель центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.
«Формируем полумиллионный корпус 80-летия Победы. Дали старт этому событию. Стать волонтером корпуса — это не только возможность помочь, но и уникальный шанс прикоснуться к истории», — написала Занко в своем telegram-канале.
Она добавила, что создание Международного волонтерского корпуса осуществляется при содействии организации «Волонтеры Победы» и других партнеров. Предполагается, что в его ряды войдут более полумиллиона активистов как из России, так и из-за рубежа. Участие открыто для всех желающих в возрасте от 14 лет, заключила Занко.
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