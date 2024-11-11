В России началась акция «Коробка храбрости» с подарками для тяжелобольных детей

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Подарки передадут детям в медицинские центры и хосписы
Подарки передадут детям в медицинские центры и хосписы Фото:

В России в 12-й раз стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости», в рамках которой тяжелобольным детям, проходящим сложное лечение, дарят подарки. По словам врио секретаря Генсовета «Единой России», первого зампредседателя Совета Федерации Владимира Якушева, каждый год в акции участвуют все больше людей. 

«В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки „Единой России“ организованы пункты сбора», — рассказал Якушев, его слова опубликованы на сайте партии. Он также уточнил, что принести подарки в пункты сбора может любой желающий, нужно успеть это сделать до 5 декабря. 

В последствии полученные игрушки, книжки, конструкторы и другие подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы, уточнила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко. «Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей — настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми», — сказала Занко и призвала всех остальных поучаствовать в акции.

В качестве подарка принимаются только новые игрушки в упаковке. Положить подарок можно в специальные боксы, которые сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнерских организациях. Также передать игрушки можно через местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки ЕР. В прошлом году в акции поучаствовали свыше 105 тысяч человек, детям вручили более 350 тысяч подарков. 

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В России в 12-й раз стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости», в рамках которой тяжелобольным детям, проходящим сложное лечение, дарят подарки. По словам врио секретаря Генсовета «Единой России», первого зампредседателя Совета Федерации Владимира Якушева, каждый год в акции участвуют все больше людей.  «В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки „Единой России“ организованы пункты сбора», — рассказал Якушев, его слова опубликованы на сайте партии. Он также уточнил, что принести подарки в пункты сбора может любой желающий, нужно успеть это сделать до 5 декабря.  В последствии полученные игрушки, книжки, конструкторы и другие подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы, уточнила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко. «Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей — настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми», — сказала Занко и призвала всех остальных поучаствовать в акции. В качестве подарка принимаются только новые игрушки в упаковке. Положить подарок можно в специальные боксы, которые сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнерских организациях. Также передать игрушки можно через местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки ЕР. В прошлом году в акции поучаствовали свыше 105 тысяч человек, детям вручили более 350 тысяч подарков. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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