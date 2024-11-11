Путин обозначил дату, к которой нужно запустить новые АЭС

Хабаровскую и Приморскую АЭС могут ввести в работу к 2032 году
Необходимо рассмотреть вопрос о вводе в эксплуатацию блоков новых Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032 году. Такой указ дал президент РФ Владимир Путин.
«Рекомендовать Госкорпорации „Росатом“ рассмотреть вопрос о возможности ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и (или) Приморской атомных электростанций к 2032 году», — говорится в указе. Он опубликован на сайте Кремля.
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