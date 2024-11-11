Путин инициировал проверку после повышения цен на российское энергооборудование

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству энергетики, Министерству промышленной торговли и ФАС России до 1 февраля проверить информацию о нарушениях в части антимонопольного законодательства. Это связано с повышением цен на российское энергетическое оборудование.
«ФАС России совместно с Минпромторгом России и Минэнерго России провести проверку информации о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлекших за собой повышение цен на энергетическое оборудование отечественного производства», — говорится в поручении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. Отмечается, что по итогам проверки будут приняты соответствующие меры.
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