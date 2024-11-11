Путин инициировал проверку после повышения цен на российское энергооборудование

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Путин поручил ФАС, Минпромторгу и Минэнерго проверить нарушение антимонопольного законодательства РФ
Путин поручил ФАС, Минпромторгу и Минэнерго проверить нарушение антимонопольного законодательства РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству энергетики, Министерству промышленной торговли и ФАС России до 1 февраля проверить информацию о нарушениях в части антимонопольного законодательства. Это связано с повышением цен на российское энергетическое оборудование.

«ФАС России совместно с Минпромторгом России и Минэнерго России провести проверку информации о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлекших за собой повышение цен на энергетическое оборудование отечественного производства», — говорится в поручении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. Отмечается, что по итогам проверки будут приняты соответствующие меры. 

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Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству энергетики, Министерству промышленной торговли и ФАС России до 1 февраля проверить информацию о нарушениях в части антимонопольного законодательства. Это связано с повышением цен на российское энергетическое оборудование. «ФАС России совместно с Минпромторгом России и Минэнерго России провести проверку информации о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлекших за собой повышение цен на энергетическое оборудование отечественного производства», — говорится в поручении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. Отмечается, что по итогам проверки будут приняты соответствующие меры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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