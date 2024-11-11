Главные ошибки водителей в морозы

Эксперт Габараева: нельзя греть автомобиль на холостом ходу в холод
© Служба новостей «URA.RU»
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В холодное время года машину нельзя оставлять на холостом ходу надолго, лучше запустить мотор и через пару минут начать движение
В холодное время года машину нельзя оставлять на холостом ходу надолго, лучше запустить мотор и через пару минут начать движение Фото:

Многие водители в морозы оставляют машину на холостом ходу на долгое время, однако таким образом изнашивается двигатель. Лучше на несколько минут запустить мотор и аккуратно начать движение, сообщила директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева.

«Многие водители оставляют автомобиль на холостом ходу на длительное время, чтобы прогреть его. Это неэффективно и изнашивает двигатель», — заявила Габараева в интервью «Газете.Ru». Она отметила, что в этой ситуации лучше всего запустить мотор на одну — две минуты и аккуратно начать движение. 

Кроме того, Александра Габараева указала на важность проверки уровня технических жидкостей и масел. Игнорирование их состояния может спровоцировать серьезные неполадки с машиной. Она также отметила, что наледь на автомобиле ухудшает видимость и может стать причиной ДТП, а снег, скопившийся на крыше, опасен для следующих позади транспортных средств. В связи с этим следует регулярно очищать автомобиль от всех мешающих факторов. 

Эксперт также обратила внимание на состояние аккумулятора, который в холодное время года разряжается быстрее. Его нужно заряжать по мере необходимости. Помимо прочего, перед холодами нужно обработать окна и двери автомобиля силиконовой смазкой, это поможет избежать примерзания. Также морозостойкими средствами следует обработать все замки в машине. 

Ранее эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин сообщил, что перед наступлением морозов нужно проверить в автомобиле стартер, точнее то, насколько легко он вращает коленвал двигателя. Так, о необходимости зарядки аккумулятора или его замене может свидетельствовать угасание ламп в салоне авто и протяжные звуки, передает RT

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Многие водители в морозы оставляют машину на холостом ходу на долгое время, однако таким образом изнашивается двигатель. Лучше на несколько минут запустить мотор и аккуратно начать движение, сообщила директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева. «Многие водители оставляют автомобиль на холостом ходу на длительное время, чтобы прогреть его. Это неэффективно и изнашивает двигатель», — заявила Габараева в интервью «Газете.Ru». Она отметила, что в этой ситуации лучше всего запустить мотор на одну — две минуты и аккуратно начать движение.  Кроме того, Александра Габараева указала на важность проверки уровня технических жидкостей и масел. Игнорирование их состояния может спровоцировать серьезные неполадки с машиной. Она также отметила, что наледь на автомобиле ухудшает видимость и может стать причиной ДТП, а снег, скопившийся на крыше, опасен для следующих позади транспортных средств. В связи с этим следует регулярно очищать автомобиль от всех мешающих факторов.  Эксперт также обратила внимание на состояние аккумулятора, который в холодное время года разряжается быстрее. Его нужно заряжать по мере необходимости. Помимо прочего, перед холодами нужно обработать окна и двери автомобиля силиконовой смазкой, это поможет избежать примерзания. Также морозостойкими средствами следует обработать все замки в машине.  Ранее эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин сообщил, что перед наступлением морозов нужно проверить в автомобиле стартер, точнее то, насколько легко он вращает коленвал двигателя. Так, о необходимости зарядки аккумулятора или его замене может свидетельствовать угасание ламп в салоне авто и протяжные звуки, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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