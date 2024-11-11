Очевидцы сообщили о взрыве на электросетях в Ростове

В Ростове-на-Дону произошли пять взрывов на электросетях, которые находятся в районе Нахичевань-на-Дону, сообщили очевидцы. В результате произошедшего вспыхнул пожар на одной из улиц, а также часть города лишилась света.
«Трансформатор рванул в Нахичевани», — передает telegram-канал «Это Ростов новости». Отмечается, что из-за взрыва часть города осталась без света, в частности, 10 тысяч жителей. Также в районе улицы 45-я линия произошел пожар. Очевидцы сообщают о пяти взрывах, на место происшествия направляются скорая помощь и пожарные бригады.
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