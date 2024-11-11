Очевидцы сообщили о взрыве на электросетях в Ростове

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На одной из улиц Ростова из-за взрыва на электросетях произошел пожар (архивное фото)
На одной из улиц Ростова из-за взрыва на электросетях произошел пожар (архивное фото) Фото:

В Ростове-на-Дону произошли пять взрывов на электросетях, которые находятся в районе Нахичевань-на-Дону, сообщили очевидцы. В результате произошедшего вспыхнул пожар на одной из улиц, а также часть города лишилась света. 

«Трансформатор рванул в Нахичевани», — передает telegram-канал «Это Ростов новости». Отмечается, что из-за взрыва часть города осталась без света, в частности, 10 тысяч жителей. Также в районе улицы 45-я линия произошел пожар. Очевидцы сообщают о пяти взрывах, на место происшествия направляются скорая помощь и пожарные бригады. 

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В Ростове-на-Дону произошли пять взрывов на электросетях, которые находятся в районе Нахичевань-на-Дону, сообщили очевидцы. В результате произошедшего вспыхнул пожар на одной из улиц, а также часть города лишилась света.  «Трансформатор рванул в Нахичевани», — передает telegram-канал «Это Ростов новости». Отмечается, что из-за взрыва часть города осталась без света, в частности, 10 тысяч жителей. Также в районе улицы 45-я линия произошел пожар. Очевидцы сообщают о пяти взрывах, на место происшествия направляются скорая помощь и пожарные бригады. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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