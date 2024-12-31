Вызвал огонь противников на себя: сапер рассказал о своей работе на СВО

Военный инженер Евгений Кочергин остался в одиночку и вызвал огонь врага на себя, чтобы выиграть время для своих сослуживцев. По его словам, с противником они встретились лицом к лицу.
«Страшновато было. Первый раз видел, как по мне работает авиация. Сначала не понятно — свой это самолет или чужой. Оказалось, по мою душу» — вспоминает Евгений в разговоре с журналистом MK.ru. Он подчеркнул, что изначально его отряд хотел занять позиции, но путь к ним перекрыли украинские военные.
Боеприпасов оставалось немного, тогда Евгений предложил, чтобы он в одиночку вступил в бой и привлек на себя внимание. Вспоминает, что даже пришлось вступить в спор с боевыми товарищами, поскольку они не хотели его оставлять. Однако он смог их убедить, что сразу вернется следом, как выиграет достаточно времени.
Ранее «Ридус» писало о бойце, который почти две недели в одиночку держал оборону при штурме Курахово. По информации издания, солдат с позывным «Кучер» 12 дней удерживал позицию, успешно отражая атаки ВСУ.
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