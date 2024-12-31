Вызвал огонь противников на себя: сапер рассказал о своей работе на СВО

Военный инженер в одиночку вызвал огонь ВСУ на себя, чтобы помочь сослуживцам
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Артиллерия ВСУ обстреляла позицию одинокого сапера, но не нанесла бойцу никакого вреда
Артиллерия ВСУ обстреляла позицию одинокого сапера, но не нанесла бойцу никакого вреда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный инженер Евгений Кочергин остался в одиночку и вызвал огонь врага на себя, чтобы выиграть время для своих сослуживцев. По его словам, с противником они встретились лицом к лицу.

«Страшновато было. Первый раз видел, как по мне работает авиация. Сначала не понятно — свой это самолет или чужой. Оказалось, по мою душу» — вспоминает Евгений в разговоре с журналистом MK.ru. Он подчеркнул, что изначально его отряд хотел занять позиции, но путь к ним перекрыли украинские военные.

Боеприпасов оставалось немного, тогда Евгений предложил, чтобы он в одиночку вступил в бой и привлек на себя внимание. Вспоминает, что даже пришлось вступить в спор с боевыми товарищами, поскольку они не хотели его оставлять. Однако он смог их убедить, что сразу вернется следом, как выиграет достаточно времени. 

Ранее «Ридус» писало о бойце, который почти две недели в одиночку держал оборону при штурме Курахово. По информации издания, солдат с позывным «Кучер» 12 дней удерживал позицию, успешно отражая атаки ВСУ.

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Военный инженер Евгений Кочергин остался в одиночку и вызвал огонь врага на себя, чтобы выиграть время для своих сослуживцев. По его словам, с противником они встретились лицом к лицу. «Страшновато было. Первый раз видел, как по мне работает авиация. Сначала не понятно — свой это самолет или чужой. Оказалось, по мою душу» — вспоминает Евгений в разговоре с журналистом MK.ru. Он подчеркнул, что изначально его отряд хотел занять позиции, но путь к ним перекрыли украинские военные. Боеприпасов оставалось немного, тогда Евгений предложил, чтобы он в одиночку вступил в бой и привлек на себя внимание. Вспоминает, что даже пришлось вступить в спор с боевыми товарищами, поскольку они не хотели его оставлять. Однако он смог их убедить, что сразу вернется следом, как выиграет достаточно времени.  Ранее «Ридус» писало о бойце, который почти две недели в одиночку держал оборону при штурме Курахово. По информации издания, солдат с позывным «Кучер» 12 дней удерживал позицию, успешно отражая атаки ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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