Жителей Приднестровья, оставшихся без тепла и горячей воды, полностью отключили от газа

В начале 2025 года граждане Приднестровья были отключены от газоснабжения в связи с прекращением поставок из России. Об этом сообщила газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз».
«В связи с прекращением поставок газа в Приднестровье, ООО „Тираспольтрансгаз-Приднестровье“ информирует об отключении газа», — сообщили в компании. Заявление опубликовано в telegram-канале предприятия. Там уточнили, что подача топлива прекращена потребителям частного сектора городов и сел, а также в многоквартирные дома с автономным отоплением.
Ранее компания «Тираспольтрансгаз» прекратила подачу централизованного тепла и горячей воды в крупных городах непризнанной республики. О данном решении жители были уведомлены заранее. Сейчас граждане используют электрические приборы для обогрева своих домов.
28 декабря «Газпром» заявлял, что с 1 января 2025 года полностью прекратит поставки газа в регион из-за долгов. Сразу после этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан отметил, что правительство не признает долг перед «Молдовагазом», который, по оценке РФ, составляет $709 млн.
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