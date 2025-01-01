Жителей Приднестровья, оставшихся без тепла и горячей воды, полностью отключили от газа

Подача газа прекращена в частные и многоквартирные дома Приднестровья
© Служба новостей «URA.RU»
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Подача топлива прекращена потребителям частного сектора в Приднестровье
Подача топлива прекращена потребителям частного сектора в Приднестровье Фото:

В начале 2025 года граждане Приднестровья были отключены от газоснабжения в связи с прекращением поставок из России. Об этом сообщила газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз».

«В связи с прекращением поставок газа в Приднестровье, ООО „Тираспольтрансгаз-Приднестровье“ информирует об отключении газа», — сообщили в компании. Заявление опубликовано в telegram-канале предприятия. Там уточнили, что подача топлива прекращена потребителям частного сектора городов и сел, а также в многоквартирные дома с автономным отоплением.

Ранее компания «Тираспольтрансгаз» прекратила подачу централизованного тепла и горячей воды в крупных городах непризнанной республики. О данном решении жители были уведомлены заранее. Сейчас граждане используют электрические приборы для обогрева своих домов.

28 декабря «Газпром» заявлял, что с 1 января 2025 года полностью прекратит поставки газа в регион из-за долгов. Сразу после этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан отметил, что правительство не признает долг перед «Молдовагазом», который, по оценке РФ, составляет $709 млн.

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В начале 2025 года граждане Приднестровья были отключены от газоснабжения в связи с прекращением поставок из России. Об этом сообщила газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз». «В связи с прекращением поставок газа в Приднестровье, ООО „Тираспольтрансгаз-Приднестровье“ информирует об отключении газа», — сообщили в компании. Заявление опубликовано в telegram-канале предприятия. Там уточнили, что подача топлива прекращена потребителям частного сектора городов и сел, а также в многоквартирные дома с автономным отоплением. Ранее компания «Тираспольтрансгаз» прекратила подачу централизованного тепла и горячей воды в крупных городах непризнанной республики. О данном решении жители были уведомлены заранее. Сейчас граждане используют электрические приборы для обогрева своих домов. 28 декабря «Газпром» заявлял, что с 1 января 2025 года полностью прекратит поставки газа в регион из-за долгов. Сразу после этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан отметил, что правительство не признает долг перед «Молдовагазом», который, по оценке РФ, составляет $709 млн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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