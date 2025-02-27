Путин: необходимо пресекать любые попытки раскола российского общества

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Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию
Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию Фото:

Президент России Владимир Путин призвал к усиленной борьбе против экстремизма и терроризма, особенно в контексте попыток раскола российского общества на национальной и религиозной почве. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии ФСБ, подчеркнув важность сохранения многонационального и многоконфессионального характера России.

«Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», — сказал Путин во время заседания. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Кроме того, российский лидер обозначил увеличение активности иностранных разведывательных служб и подчеркнул необходимость усиления контрразведывательной работы. Президент указал на необходимость укрепления защиты информации стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением.

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Президент России Владимир Путин призвал к усиленной борьбе против экстремизма и терроризма, особенно в контексте попыток раскола российского общества на национальной и религиозной почве. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии ФСБ, подчеркнув важность сохранения многонационального и многоконфессионального характера России. «Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», — сказал Путин во время заседания. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». Кроме того, российский лидер обозначил увеличение активности иностранных разведывательных служб и подчеркнул необходимость усиления контрразведывательной работы. Президент указал на необходимость укрепления защиты информации стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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