Путин: необходимо пресекать любые попытки раскола российского общества

Президент России Владимир Путин призвал к усиленной борьбе против экстремизма и терроризма, особенно в контексте попыток раскола российского общества на национальной и религиозной почве. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии ФСБ, подчеркнув важность сохранения многонационального и многоконфессионального характера России.
«Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», — сказал Путин во время заседания. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
Кроме того, российский лидер обозначил увеличение активности иностранных разведывательных служб и подчеркнул необходимость усиления контрразведывательной работы. Президент указал на необходимость укрепления защиты информации стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением.
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