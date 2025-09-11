Польша отправит 40 тысяч солдат на границу с РФ и Беларусью

Польша отправит 40 тысяч солдат в рамках ответа на учения России и Беларуси «Запад-2025». Об этом заявил замминистра нацобороны Польши Цезария Томчика.
«Польские и натовские солдаты нужны для адекватного ответа на учения „Запад-2025. Польские военные к этому готовились. В ближайшие дни на границе будет около 40 тысяч наших солдат“, — заявил Томчик. Его слова приводит Anadolu Agency.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о готовности ввести «особые меры» в отношении Беларуси в случае провокаций во время учений «Запад-2025». Они пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси с участием российских и белорусских военных.
