Польша отправит 40 тысяч солдат на границу с РФ и Беларусью

Решение принято в связи с учениями «Запад-2025», сообщил Томчик
Решение принято в связи с учениями «Запад-2025», сообщил Томчик

Польша отправит 40 тысяч солдат в рамках ответа на учения России и Беларуси «Запад-2025». Об этом заявил замминистра нацобороны Польши Цезария Томчика.

«Польские и натовские солдаты нужны для адекватного ответа на учения „Запад-2025. Польские военные к этому готовились. В ближайшие дни на границе будет около 40 тысяч наших солдат“, — заявил Томчик. Его слова приводит Anadolu Agency.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о готовности ввести «особые меры» в отношении Беларуси в случае провокаций во время учений «Запад-2025». Они пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси с участием российских и белорусских военных.

