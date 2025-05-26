Лучше за чужой счет: Прохор Шаляпин рассказал о своем идеальном отдыхе

Певец Шаляпин: люблю отдыхать в отеле на гольфовом поле
© Служба новостей «URA.RU»
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Прохор уверяет, что не создан для работы
Прохор уверяет, что не создан для работы Фото:

Певец Прохор Шаляпин — настоящий амбассадор счастливой беззаботной жизни, в которой нет места для работы. В преддверии летнего отпуска артист в беседе с URA.RU рассказал о своем любимом месте заграничного отдыха.

«Это остров Боракай на Филиппинах. Мне там очень нравится. Там фантастические закаты, вкусное манго. Там рядом находятся другие острова, можно до них покататься на лодочке», — рассказал артист.

Шаляпин предпочитает «ленивый» отдых, которой позволяет полностью расслабиться и ни о чем не заботиться. Он соединяется с природой, любуется невероятными красками и пейзажами. Для полного единения с природой, Прохор выбирает особенные отели.

«Очень люблю там остановиться в отеле, который находится на гольфовых полях», — рассказал артист.

А еще для Прохора важно не думать о том, сколько стоит этот отдых. «Я не человек цифр», — уверяет певец. И не скрывает: лучший отдых — за чужой счет. «Сколько я готов потратить на отдых? Да сколько угодно, если не за свои отдыхать. Если за свои, то, конечно, лишь бы деньги были», — заключил артист.

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Певец Прохор Шаляпин — настоящий амбассадор счастливой беззаботной жизни, в которой нет места для работы. В преддверии летнего отпуска артист в беседе с URA.RU рассказал о своем любимом месте заграничного отдыха. Шаляпин предпочитает «ленивый» отдых, которой позволяет полностью расслабиться и ни о чем не заботиться. Он соединяется с природой, любуется невероятными красками и пейзажами. Для полного единения с природой, Прохор выбирает особенные отели. «Очень люблю там остановиться в отеле, который находится на гольфовых полях», — рассказал артист. А еще для Прохора важно не думать о том, сколько стоит этот отдых. «Я не человек цифр», — уверяет певец. И не скрывает: лучший отдых — за чужой счет. «Сколько я готов потратить на отдых? Да сколько угодно, если не за свои отдыхать. Если за свои, то, конечно, лишь бы деньги были», — заключил артист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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