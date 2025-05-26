Лучше за чужой счет: Прохор Шаляпин рассказал о своем идеальном отдыхе

Певец Прохор Шаляпин — настоящий амбассадор счастливой беззаботной жизни, в которой нет места для работы. В преддверии летнего отпуска артист в беседе с URA.RU рассказал о своем любимом месте заграничного отдыха.
«Это остров Боракай на Филиппинах. Мне там очень нравится. Там фантастические закаты, вкусное манго. Там рядом находятся другие острова, можно до них покататься на лодочке», — рассказал артист.
Шаляпин предпочитает «ленивый» отдых, которой позволяет полностью расслабиться и ни о чем не заботиться. Он соединяется с природой, любуется невероятными красками и пейзажами. Для полного единения с природой, Прохор выбирает особенные отели.
«Очень люблю там остановиться в отеле, который находится на гольфовых полях», — рассказал артист.
А еще для Прохора важно не думать о том, сколько стоит этот отдых. «Я не человек цифр», — уверяет певец. И не скрывает: лучший отдых — за чужой счет. «Сколько я готов потратить на отдых? Да сколько угодно, если не за свои отдыхать. Если за свои, то, конечно, лишь бы деньги были», — заключил артист.
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