На квасе или кефире: диетолог поставила точку в споре об окрошке

Диетолог Дианова: окрошка на квасе также полезна, как на кефире
© Служба новостей «URA.RU»
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Окрошка стимулирует пищеварение, заявила диетолог
Окрошка стимулирует пищеварение, заявила диетолог Фото:

Заправлять окрошку одинаково полезно как кефиром, так и квасом. Такое мнение выразила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

«Я считаю, что они одинаково полезны», — заявила Дианова для Общественной Службы Новостей. Выбор между белым квасом и кефиром зависит от личных предпочтений, так как оба продукта являются полезными и эффективными для поддержания здоровья в жаркую погоду.

Диетолог объяснила, что окрошка помогает насытить организм в период сильной жары, когда уменьшается аппетит. Особенность окрошки в том, что благодаря низкой температуре она освежает и одновременно стимулирует пищеварение

Ранее диетологи отмечали, что для поддержания здоровья важно не только выбирать полезные продукты, но и правильно их сочетать. Например, авокадо за последние годы стало одним из самых популярных ингредиентов благодаря высокому содержанию полезных жиров и клетчатки, а также способности поддерживать работу сердца и способствовать чувству сытости.

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Заправлять окрошку одинаково полезно как кефиром, так и квасом. Такое мнение выразила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. «Я считаю, что они одинаково полезны», — заявила Дианова для Общественной Службы Новостей. Выбор между белым квасом и кефиром зависит от личных предпочтений, так как оба продукта являются полезными и эффективными для поддержания здоровья в жаркую погоду. Диетолог объяснила, что окрошка помогает насытить организм в период сильной жары, когда уменьшается аппетит. Особенность окрошки в том, что благодаря низкой температуре она освежает и одновременно стимулирует пищеварение Ранее диетологи отмечали, что для поддержания здоровья важно не только выбирать полезные продукты, но и правильно их сочетать. Например, авокадо за последние годы стало одним из самых популярных ингредиентов благодаря высокому содержанию полезных жиров и клетчатки, а также способности поддерживать работу сердца и способствовать чувству сытости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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