Заправлять окрошку одинаково полезно как кефиром, так и квасом. Такое мнение выразила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
«Я считаю, что они одинаково полезны», — заявила Дианова для Общественной Службы Новостей. Выбор между белым квасом и кефиром зависит от личных предпочтений, так как оба продукта являются полезными и эффективными для поддержания здоровья в жаркую погоду.
Диетолог объяснила, что окрошка помогает насытить организм в период сильной жары, когда уменьшается аппетит. Особенность окрошки в том, что благодаря низкой температуре она освежает и одновременно стимулирует пищеварение
Ранее диетологи отмечали, что для поддержания здоровья важно не только выбирать полезные продукты, но и правильно их сочетать. Например, авокадо за последние годы стало одним из самых популярных ингредиентов благодаря высокому содержанию полезных жиров и клетчатки, а также способности поддерживать работу сердца и способствовать чувству сытости.
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