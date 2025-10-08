В Узбекистане сократят более 2 тысяч чиновников из-за внедрения ИИ

В Узбекистане к началу ноября сократят 2141 должность в системе исполнительной власти после внедрения искусственного интеллекта. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиеева, опубликованном в базе национального законодательства.
«В целях внедрения современных цифровых технологий и автоматизации управленческих процессов постановляю сократить свыше двух тысяч административных единиц», — отмечается в тексте указа. Решение было принято после внедрения технологий искусственного интеллекта в рабочие процессы. Президент страны поручил министерству занятости вместе с Федерацией профсоюзов помочь уволенным сотрудникам с трудоустройством.
Больше всего сокращений будет в Налоговом комитете (498 должностей), Министерстве водного хозяйства (224), Министерстве сельского хозяйства (200) и Министерстве занятости и сокращения бедности (163). Также изменения коснутся Министерства экологии (176) и Министерства юстиции (197).
В сентябре аналогичные меры по внедрению искусственного интеллекта в госуправление были приняты в Казахстане. В республике создадут министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а также ускорят принятие цифрового кодекса.
