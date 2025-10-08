В Узбекистане сократят более 2 тысяч чиновников из-за внедрения ИИ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше всего сокращений ждет сотрудников Налогового комитета республики
Больше всего сокращений ждет сотрудников Налогового комитета республики Фото:

В Узбекистане к началу ноября сократят 2141 должность в системе исполнительной власти после внедрения искусственного интеллекта. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиеева, опубликованном в базе национального законодательства.

«В целях внедрения современных цифровых технологий и автоматизации управленческих процессов постановляю сократить свыше двух тысяч административных единиц», — отмечается в тексте указа. Решение было принято после внедрения технологий искусственного интеллекта в рабочие процессы. Президент страны поручил министерству занятости вместе с Федерацией профсоюзов помочь уволенным сотрудникам с трудоустройством.

Больше всего сокращений будет в Налоговом комитете (498 должностей), Министерстве водного хозяйства (224), Министерстве сельского хозяйства (200) и Министерстве занятости и сокращения бедности (163). Также изменения коснутся Министерства экологии (176) и Министерства юстиции (197).

В сентябре аналогичные меры по внедрению искусственного интеллекта в госуправление были приняты в Казахстане. В республике создадут министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а также ускорят принятие цифрового кодекса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Узбекистане к началу ноября сократят 2141 должность в системе исполнительной власти после внедрения искусственного интеллекта. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиеева, опубликованном в базе национального законодательства. «В целях внедрения современных цифровых технологий и автоматизации управленческих процессов постановляю сократить свыше двух тысяч административных единиц», — отмечается в тексте указа. Решение было принято после внедрения технологий искусственного интеллекта в рабочие процессы. Президент страны поручил министерству занятости вместе с Федерацией профсоюзов помочь уволенным сотрудникам с трудоустройством. Больше всего сокращений будет в Налоговом комитете (498 должностей), Министерстве водного хозяйства (224), Министерстве сельского хозяйства (200) и Министерстве занятости и сокращения бедности (163). Также изменения коснутся Министерства экологии (176) и Министерства юстиции (197). В сентябре аналогичные меры по внедрению искусственного интеллекта в госуправление были приняты в Казахстане. В республике создадут министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а также ускорят принятие цифрового кодекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...